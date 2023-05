El PSdeG se ha enredado en el apoyo a la Lei do Litoral impulsada por la Xunta para tener pleno control sobre las edificaciones en su costa, un paso criticado por el Gobierno central, que insinuó que se trataba casi de una “declaración de independencia”. El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, avanzó hace días que su partido apoyará la norma, pero el delegado del Gobierno, José Ramón Gómez Besteiro, censuró la iniciativa el martes tras su reunión con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Ayer, Besteiro negó incoherencias con su jefe de filas y sostuvo que los socialistas gallegos defienden la “seguridad jurídica”.

El choque tiene calado porque la mayoría del PSdeG ve en Besteiro al futuro candidato socialista a la Xunta en las autonómicas de 2024 con el aval del propio Formoso, con el que mantiene una gran amistad. Esta bicefalia de facto evidenció diferencias de criterio respecto a la Lei do Litoral que ayer Besteiro quiso matizar, avanzando que los socialistas enmendarán la norma para mantener coherencia con la postura del Ejecutivo central, que exige a Galicia reformar su Estatuto para lograr esas competencias. “Eso ya se verá cuando se tramite ese proyecto de ley, pero, en todo caso, yo creo que el PSdeG también está en la senda de la seguridad jurídica”, explicó. Además, censuró a una Xunta que “quiere crear problemas donde no los hay”, pues el Gobierno mantuvo los permisos a las empresas que pidieron seguir en la costa, proclamó. Rueda replicó que solo cambiaron su estatuto las autonomías cuya norma no contemplaba esa competencia. En el caso gallego, sí lo hace: “Lo dicen el Consello Consultivo y otros dictámenes jurídicos”.