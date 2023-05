Galicia se consolida un año más entre las comunidades autónomas con mayor número de playas con bandera azul con un total de 113, una más que el año pasado, repartidas entre 34 municipios de las provincias de A Coruña, Lugo y Pontevedra, donde se encuentra Sanxenxo, el ayuntamiento de España con más de estos distintivos con 17. La ciudad de A Coruña cuenta con cinco arenales con este distintivo (As Lapas, Orzán-Matedero, Oza, Riazor y San Amaro), a las que se suman las otras 13 que suman los municipios de Arteixo (8) y Oleiros (5), en el área metropolitana de la urbe herculina.

La comunidad gallega se sitúa así como la tercera autonomía con más banderas azules sólo superada por Comunitat Valenciana y Andalucía. Este año se estrenan los arenales Caranza, en Ferrol, y O Adro, en Vigo; mientras que lo recupera la playa de Rodeira, en Cangas.

Por su parte, pierden el distintivo que entrega la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) las playas de Ladeira en Baiona (Pontevedra) y de la Loira en Marín (Pontevedra).

Pontevedra es la provincia que suma más banderas azules con un total de 58. Destaca Sanxenxo, el municipio con más playas con este distintivo de España con un total de 17 (Lapa, Agra, Areas, Areas Gordas, Bascuas, Canelas, Caneliñas, Foxos, Major, Montalvo, Nosa Señora da Lanzada, O Espiñeiro-A Lanzada, Panadeira, Paxariñas, Pragueira y Silgar).

El segundo ayuntamiento en número de arenales con bandera azul es Vigo, que suma un total de 12 tras la incorporación de O Adro a la lista en la que repiten A Punta, Argazada, Canido, Carril, Fontaiña Fortiñón, O Vao, Rodas (Islas Cíes), Samil, Santa Baia y Tombo do Gato.

La provincia coruñesa acumula 37 banderas azules en 14 municipios. Entre ellas está un enclave fuera de la costa: el lago de As Pontes de García Rodríguez. También ha recibido la bandera azul otra playa fluvial, la de A Calzada de Ponte Caldelas (Pontevedra).

En Lugo son un total de 18 ubicadas en ocho municpios, entre los que destaca Foz con cinco (A Rapadoira, Areoura, AS Polas, Llas y Peizás), Barreiros con tres (A Pasada, Coto y Fontela Valea) y Burela con otras tres (A Marosa, O Portelo y Ril).

Lista de playas con bandera azul

-- Provincia de A Coruña (37 en 14 ayuntamientos):

-- A Coruña: As Lapas, Orzán-Matadero, Oza, Riazor y San Amaro. -- A Laracha: Caión. -- Arteixo: A Hucha, A Salsa (Repibelo), Barrañán, Combouzas, O Reiro, Porto de Suevos, Sabón y Valcobo. -- As Pontes: Lago de As Pontes. -- Bergondo: Gandarío. -- Camariñas: Arou. -- Carballo: Pedra do Sal, Razo y Saíñas. -- Dumbría: Ézaro. -- Ferrol: A Fragata-O Pereixal, Caranza, Doniños, Esmelle y San Xurxo. -- Laxe: Laxe. -- Miño: Perbes-Andahío. -- Oleiros: Bastiagueiro, Espiñeiro, Mera, Naval y Santa Cristina. -- Ponteceso: A Ermida, Balarés y O Osmo. -- Ribeira: Coroso.

-- Provincia de Ponteveda (58 playas en 12 ayuntamientos):

-- A Guarda: Area, Grande y O Muíño. -- A Illa de Arousa: Area da Secada y Bao (Camaxe). -- Baiona: Barbeira, Concheira, Frades, Ribeira y Santa Marta. -- Bueu: Area de Bon, Banda do Río, Lagos, Lapamán y Portomaior. -- Cangas: Areabrava, Areamilla, Liméns, Menduíña, Nerga y Rodeira. -- Marín: Aguete, Mogor, Portocelo y Santo de Mar-A Coviña. -- Moaña: O Con. -- Poio: Cabeceira. -- Ponte Caldelas: Playa fluvial A Calzada. -- Sanxenxo: A Lapa, Agra, Areas, Areas Gordas, Baltar, Bascuas, Canelas, Caneliñas, Foxos, Major, Montalvo, Nosa Señora da Lanzada, O Espiñeiro-A Lanzada, Panadeira, Paxariñas, Pragueira y Silgar. -- Vigo: A Punta, Argazada, Canido, Carril, Fontaíña, Fortiñón, O Adro, O Vao, Rodas (Islas Cíes), Samil, Santa Baia y Tombo do Gato. -- Vilagarcía de Arousa: Campanario y Compostela.

-- Provincia de Lugo (18 playas en 8 ayuntamientos):

-- Barreiros: A Pasada, Coto y Fontela Valea. -- Burela: A Maros, O Portelo y Ril. -- Cervo: O Torno. -- Foz: A Rapadoira, Areoura, As Polas, Llas y Peizás. -- O Vicedo: Abrela y Xilloi. -- Ribadeo: As Catedrais y Os Castros-Illas. -- Viveiro: Area. -- Xove: Esteiro.