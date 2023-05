Xunta, sindicatos y organizaciones agrarias pedirán una reunión “urgente” al ministro de Agricultura, Luis Planas, para reclamar que “rectifique” y “corrija” el real decreto ley aprobado por el Gobierno central la pasada semana con medidas frente a la sequía y las consecuencias de la guerra de Ucrania al considerar que supone “una discriminación” para Galicia.

Así se decidió ayer, según trasladó la Consellería do Medio Rural, tras un encuentro con asociaciones, sindicatos y organizaciones agrarias, además del consejo regulador de las indicaciones geográficas protegidas de Carne de Vacuno de Galicia, en el que estuvieron presentes el conselleiro José González y el director xeral de Gandeiría, José Balseiros. En el encuentro, según el responsable de Medio Rural, se constató que el Ejecutivo central no tuvo en cuenta ni a las comunidades ni a las organizaciones agrarias gallegas de cara a decidir unas aportaciones que, avisa, “dejarán a los ganaderos gallegos tan solo con un 25 por ciento de los importes previstos” para cada especie y orientación productiva, al encuadrar el Gobierno a Galicia como comunidad “de afectación moderada” por la sequía. González añade que no se entiende cómo el porcentaje puede afectar de forma “tan distinta” a provincias colindantes como Ourense y Zamora.