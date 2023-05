El complejo proceso para miles de herederos: el 30% de los gallegos muere sin testamento

Por una muerte repentina o, simplemente, por dejadez, miles de gallegos se enfrentan cada año al largo y complejo proceso que supone afrontar el fallecimiento de un familiar sin dejar testamento e iniciar la gestión de la herencia. Y es que la lejanía con la que se ve la muerte hace que muchos dejen de lado un trámite que llegado el inesperado momento puede provocar más de un quebradero de cabeza, conflicto judicial incluido. No hacer testamento es una situación más común de lo que parece y puede dejar sin casa y con las manos prácticamente vacías al cónyuge del finado y que sean los suegros del viudo o viuda los que se quedan con los bienes. En 2022 fueron un total de 11.230 los gallegos que fallecieron sin dejar por escrito sus últimas voluntades, lo que llevó a sus herederos a realizar un acto de requerimiento para la declaración de notoriedad de herederos abintestato para poder hacerse con los bienes del difunto, según datos del Consejo Notarial de Galicia. Son un 3,5% menos que los contabilizados el ejercicio anterior pero ya ligeramente por encima de lo contabilizados antes del estallido del COVID.

Aunque no hay estadísticas sobre el porcentaje que suponen las herencias sin testamento en relación al total de fallecidos, se puede tener una aproximación teniendo en cuenta la totalidad de adjudicaciones de legados y las actas de abintestatos de cada año. Así en 2022 fueron 27.151 las adjudicaciones de herencias en Galicia, que sumadas a los herederos sin testamento dejan un balance de 38.381 documentos tramitados en las notarías e la comunidad tras un fallecimiento. ¿La lectura de estos datos? El 30% de los gallegos fallecen sin dejar testamento.

Del conjunto de la comunidad, las provincias de A Coruña y Pontevedra concentran el mayor volumen de muertes sin declaración de últimas voluntades: casi el 60% del total. En el caso de las notarías coruñesas, las actas de abintestato alcanzaron fueron 3.213 el año pasado (el 28,6%) y en las pontevedresas prácticamente el mismo volumen, 3.272 (29,1%). En Ourense también se registró un balance similar de herencias sin testamento, 3.035 (27%). Con un volumen inferior cierra la tabla autonómica Lugo, con 1.710 gallegos fallecidos que no dejaron testamento (15,2%). En relación al balance que registraron en 2022 los despachos de notarios en la comunidad entre adjudicaciones de herencias y abintestatos, la provincia de Ourense registra el mayor porcentaje de ciudadanos que murieron sin dejar por escrito el reparto de sus bienes: hasta un 47%. Le sigue en el ranking autonómico Pontevedra, con un 28%; casi a la par Lugo, con un 27,8%, y finalmente A Coruña, con el índice más bajo, un 22,6%.

En los últimos cuatro años, fueron más de 43.000 las actas de abintestato gestionadas en las notarías gallegas, todos los ejercicios por encima de las 11.000, salvo 2019 que por el parón de la actividad impuesto por la pandemia el volumen de requerimientos se quedó por debajo de los 10.000. En concreto, 9.392.

En los últimos años, notarios y abogados han advertido de la importancia de dejar las cosas bien atadas para evitar los conflictos que en muchas ocasiones se desatan en las familias por no haber dejado constancia del reparto de bienes y patrimonio. Incluso en los hogares con buena relación y mejor avenidos, suelen surgir problemas a la hora de repartir la herencia cuando el finado no ha testado.

Pese a la creencia de que en el caso de las parejas casadas cuando uno fallece, los bienes pasan al otro, la realidad es que, si hay hijos o nietos, la herencia del finado pasará a manos de sus descendientes directos.

Según el Código Civil, la prioridad en las herencias cuando no hay testamento es, en primer lugar para hijos y nietos, bien sean biológicos o adoptados. En segundo lugar para los ascendientes, padres o abuelos. Y en tercer lugar, el cónyuge. Luego heredarían los hermanos y los hijos de los hermanos. El único elemento corrector es el usufructo del viudo de la mitad del legado.

La casuística de las personas que fallecen sin haber hecho testamento es variada. Hay matrimonios o parejas sin hijos. En este caso, al fallecer uno de los dos sin haber otorgado testamento y sobreviviéndole los padres (los suegros del cónyuge), son estos quienes heredan antes que la pareja sobreviviente. Otro supuesto que suele darse es el de una persona soltera que fallece sin hijos, sin padres y que convive con un hermano, que es el que le ha cuidado y apoyado. Pero al fallecer sin testar, heredarán en la sucesión intestada también los demás hermanos y sobrinos.

El coste puede multiplicarse por cuatro y muchos casos acaban en los tribunales

Al mal trago de enfrentarse a la pérdida de un ser querido, se suma un complejo y costoso proceso cuando el fallecido no deja testamento. Los trámites pueden resultar hasta cuatro veces más costosos y en ocasiones tienen que dirimirse incluso en los tribunales. ¿Qué pasos deben darse cuando fallece un allegado ? En primer lugar hay que conseguir el certificado de defunción del fallecido y se debe tramitar el certificado de últimas voluntades y su seguro de vida, si lo tuviese. Será en ese momento cuando se aclarará si el finado realizó o no un testamento. Ambos documentos se deberán entregar al notario y realizar la declaración de herederos. Si el fallecido sea el cónyuge, se debe adjuntar un acta de matrimonio. De haber herederos directos (pareja, hijos, padres...) el trámite es sencillo. Pero si son tíos, sobrinos o primos, la tramitación se complica, ya que el notario tiene que ir descartando a todos los familiares que están dentro de los grados anteriores y de cuarto grado y eso implica pedir certificados de nacimiento, defunción y matrimonio de todas esas personas. En la declaración de herederos se requiere además la presencia de dos testigos. Si hay acuerdo sobre el reparto no habrá problema. De lo contrario, el asunto terminará en los tribunales donde los bienes pueden ser intervenidos y se hará necesario el nombramiento de un administrador.