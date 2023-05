Solo cinco de los quince diputados del Parlamento de Galicia que se presentaron como cabezas de lista el 28-M para hacerse con una alcaldía han conseguido los votos suficientes para poder gobernar. Los parlamentarios autonómicos que se lanzaron a la caza del bastón de mando municipal fueron 11 miembros del PP y 4 del BNG, lo que supone un 20% de la Cámara.

Entre los vencedores en las urnas locales se encuentra Ovidio Rodeiro, de Boqueixón, que logró este domingo mayoría absoluta para el PP por lo que, para ser investido alcalde, tendrá que dejar su asiento en el Pazo do Hórreo. En la misma situación se queda José Manuel Rey Varela, en Ferrol. Dani Vega en Ribadeo. Y Marta Nóva en San Cibrao das Viñas. Todos consiguieron mayoría absoluta, por lo que podrán gobernar en sus localidades. Pero de acuerdo con la normativa autonómica y, según refleja el reglamento de la Cámara gallega, los alcaldes están en un supuesto de inelegibilidad (y, por tanto, de incompatibilidad). Así, aquellos parlamentarios que consiguieron hacerse con la alcaldía el 28M, deberán dejar su acta.

Otros diputados populares no corrieron la misma suerte. Es el caso de Elena Candia en Lugo. Y de Borja Varea en Santiago, que no consiguieron mayoría absoluta para el PP, por lo que no podrán gobernar. Tampoco alcanzaron votos suficientes Sandra Vázquez (Vilalba), Rubén Lorenzo (Carballo), Belén Cachafeiro (Forcarei), Belén Salido (Monfero) o Fernando Pérez, de Caldas de Reis. En el caso del BNG, con cuatro diputados candidatos, solo uno lo conseguirá. Pero antes debe producirse un pacto con otras fuerzas de la izquierda. Es el caso de Manuel Lourenzo en Soutomaior, con seis ediles, y a uno de la mayoría, previsiblemente podrá ocupar el sillón de la Alcaldía con el apoyo del PSdeG-PSOE.