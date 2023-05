El 40% de los gallegos no puede permitirse ir de vacaciones una semana al año

Cuatro de cada diez gallegos no pueden permitirse ir una semana de vacaciones al menos una vez al año, ya que no cuentan con los ingresos suficientes como para costearse un periodo mínimo de descanso y desconexión de la rutina del día a día. Esta cifra es sensiblemente superior a la media estatal, con un 33% de la ciudadanía que no tiene capacidad para irse de viaje durante siete días. Son datos que se desprenden del último informe publicado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social (EAPN), bajo el título El Estado de la pobreza en las comunidades autónomas en 2023.

El director de EAPN en Galicia, Xosé Cuns, hace hincapié en que los datos del estudio “sin las prestaciones del Estado o de la Xunta serían mucho peores” y advierte de que ven “cambios negativos si se relajan las medida de lucha, como fue la suspensión de la Tarxeta Básica, de la que se beneficiaban casi 55.000 gallegos para obtener alimentos básicos”. “Los indicadores de pobreza bajan si se responde con medidas sociales como el Ingreso Mínimo Vital y se complementa con la acción de las comunidades autónomas”, añade. El análisis apunta a un aumento de la renta media per cápita de 899 euros en el último año, hasta llegar a los 12.352, lo que no se traduce en un mayor poder adquisitivo, ya que la evolución de la renta en términos de capacidad adquisitiva debe tener en cuenta que el IPC nacional entre enero de 2008 y enero de 2023 alcanzó el 29,6%. En este sentido, Galicia es la única región que no ha mejorado la renta media real de la que disponía en el año 2008. EAPN destaca que los índices para garantizar una buena calidad de vida continúan estando lejos de los objetivos marcados en la Agenda 2030, para lo cual en el año 2022 tendrían que haberse contabilizado unas 114.000 personas menos en situación de riesgo de pobreza o exclusión social. Así, el 23,6% de los gallegos estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2022, lo que supone casi dos puntos menos que el año anterior. Este trabajo también mide el riesgo de pobreza, un indicador que muestra cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población y que en Galicia se recorta del 20,2% al 18%. Esta cifra podría alcanzar a un tercio de la población, concretamente el 32,9%, si no existiese ningún tipo de transferencia pública y sería de casi el doble si solo hubiese pensiones por jubilación, llegando al 12,5%. El informe refleja que, además, el 6,8% de la población en Galicia está en una situación de pobreza severa, frente a la media estatal de 7,7 punto porcentuales o la de comunidades autónomas como Andalucía o Canarias, donde el porcentaje asciende al 11,3 y 11,9%, respectivamente. A este dato se suma que el 6,3% de los gallegos de encuentran en situación de privación material y social severa, un punto y medio más que en 2021. Inflación “Hay que poner en valor el Estado de Bienestar”, manifiesta el director de EAPN en Galicia. En este sentido, Cuns subraya que “si no existiese el Estado, hablaríamos de un porcentaje de población en situaciones complicadas que sería mucho mayor”, por lo que, insiste, “su papel es de enorme utilidad para la sociedad”. Las dificultades debidas al encarecimiento de la vida y de los bienes básicos dejan otras cifras preocupantes en la Comunidad. El estudio, que analiza los mismos parámetros en todas las comunidades autónomas, indica que el 4,4% de los gallegos no puede permitirse comer carne o pescado al menos cada dos días, una cifra que aún así es un punto porcentual inferior a la del conjunto estatal y se sitúa un 7,5% por debajo de la canaria. Sobre esta situación, Xosé Cuns apunta que “la gente termina refugiándose en la comida más barata, que tiene un coste menor, lo que causa que, en muchas ocasiones, haya un exceso de hidratos de carbono y problemas de salud, como puede ser la obesidad, sobre todo, en niños y niñas”. En esta línea, añade que el hecho de no poder pagar estos alimentos básicos se da, de manera mayoritaria, en las familias monomarentales de mujeres con niños a su cargo, lo que “también lleva a un bajo rendimiento escolar de esos menores y termina repercutiendo en una pobreza hereditaria, algo que sucede en el 80% de los casos”. Afrontar unas condiciones dignas en materia de vivienda también es una tarea que resulta complicada en muchos hogares gallegos. El 19,4% de las casas no puede mantenerse a la temperatura que sería adecuada para la salud, un dato que refleja que la pobreza energética aumenta 6,3 puntos porcentuales con respecto al año anterior y 2,3 si se compara con la media estatal. “Esta situación se va a agravar probablemente durante el próximo año debido a la falta de medidas; es un problema que tiene que afrontarse como se hizo durante los años de la pandemia”, defiende Cuns. A esto se suma que el 7,7% de los gallegos reconoce retrasos en el pago del alquiler o de la hipoteca, un dato que se mantiene estable en comparación con el período anterior. Al mismo tiempo, el 6% de la población tiene que atrasar el hacer frente a sus facturas de agua, luz o gas por problemas económicos. Esta situación se ha visto agravada, entre otras cosas, por la subida generalizada de los precios y de la inflación. Este estudio apunta, además, que de tener un imprevisto de 800 euros o más, tres de cada diez gallegos no tienen la capacidad económica necesaria como para hacerle frente. Aunque estos datos empeoran en la Comunidad casi cinco puntos porcentuales en un año, las cifras son más optimistas que las de la media de los ciudadanos españoles, donde casi un tercio no puede encarar un gasto repentino. “La pobreza causa infinidad de problemas de salud mental. Vivir en la pobreza supone una toma constante de decisiones relacionadas con las necesidades básicas, lo que hace que se creen muchas tensiones”, indica o presidente de EAPN Galicia en torno a esta circunstancia. “El caso más extremo que existe de esto son las personas sin hogar”, lamenta. Las opciones para llevar a cabo cualquier plan de ocio, como ir a ver un partido de baloncesto, disfrutar de una película en el cine o acudir a disfrutar de un concierto también son un lujo para uno de cada diez gallegos, que manifiestan no poder permitirse participar regularmente en ninguna actividad de este tipo, lo que termina por afectar al desarrollo de su vida personal. En la misma línea, casi el 7% señala no tener la capacidad económica precisa para reunirse una vez al mes con amigos o familiares para salir a tomar algo o a comer fuera de casa, un dato que se relaciona con que más del 11% declaran no poder gastar una “pequeña cantidad” en sí mismos. 