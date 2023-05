Goretti Sanmartín (A Estrada, 1964) comezará esta semana as negociacións co PSdeG e Compostela Aberta para conformar un goberno de coalición na capital de Galicia. A candidata do BNG compostelán anunciou onte —acompañada dos outros cinco concelleiros electos do BNG (Míriam Louzao, Xesús Domínguez, Pilar Lueiro, Manuel César Vila e Iago Lestegás)— que mañá mesmo reunirase cos socialistas, sen estar claro aínda quen actuará como interlocutor; e o venres farao con María Rozas, no marco dun proceso negociador que quere que sexa “transparente e participado”. Ten como principal obxectivo a configuración dun tripartito para gobernar Santiago os próximos catro anos. “Temos que dar comezo a unha nova etapa”, declara, que di sentirse “abrumada pola cantidade de felicitacións que estamos a recibir na rúa” tras converterse o Bloque na primeira forza do eixo de esquerdas, e ela na primeira alcaldesa que ten Santiago.

Séntese gañadora destas eleccións municipais por enriba da victoria do Partido Popular?

Si, por suposto que nos sentimos gañadores. O BNG, pero tamén eu como candidata á Alcaldía. En primeiro lugar porque, independentemente de que o PP fose a forza máis votada, tamén dixo durante a campaña que se presentaban para ter 13 concelleiros, e non foi así. Por outro lado, eu creo que os resultados do BNG son históricos: triplicamos a representación e estivemos a piques de conseguir unha sétima acta en detrimento do PP. Pero tamén hai que dicir que sumadas as tres forzas, BNG, en primeiro lugar, o PSOE e Compostela Aberta, temos 8.000 votos máis que o PP. Polo tanto, a vontade do conxunto da población está clara: quere que haxa en Santiago un goberno transformador, liderado neste caso por unha muller feminista e nacionalista que goberne para o conxunto da sociedade. E quere que haxa consenso, diálogo e, dentro da diversidade, un executivo sólido, único, estábel e amplo. Por suposto que me sinto gañadora e creo que o BNG ten un resultado absolutamente espectacular.

Todo apunta a que vai ser a primeira alcaldesa da historia de Santiago. En que cre que cambiaría a cidade nos próximos 4 anos?

A cidade vai cambiar primeiro porque vai haber unha transformación urbana moi potente, porque imos desenvolver políticas centradas nas persoas e no seu coidado, porque imos traballar cunha serie de premisas que son a procura da transversalidade, da sustentabilidade, do feminismo, da accesibilidade, de conseguir que non haxa discriminación de ningún tipo nos barrios ou no rural, e polo tanto que se garantan os servizos públicos de calidade ao conxunto da poboación. Temos o deseño, o modelo de cidade e de concello a medio e longo prazo. Nestes catro anos desenvolveremos políticas que consigan recuperar uns bos servizos públicos, que consigan avanzar cara un modelo moito máis verde, facer un cambio en todo o que fragmenta a cidade, para conseguir cohesionar os barrios e o territorio.

Esta semana comeza a negociación do goberno de coalición, cre que será doado chegar a un acordo co PSOE e o CA logo dun mandato tan marcado polas discrepancias?

Penso que vai haber unha responsabilidade importante e clara por parte de todos os grupos, co BNG liderando este proceso, pero tamén do Partido Socialista e de Compostela Aberta. Houbo xa experiencias no pasado onde forzas políticas distintas chegaron a acordos e desenvolveron gobernos que funcionaron moi ben no propio Concello de Santiago. Eu creo que o que hai que definir claramente son os eixos fundamentais, os proxectos máis grandes que quere desenvolver ese goberno. Seguro que vai haber responsabilidade e xenerosidade. Eu son unha persoa de ideas firmes, pero ao mesmo tempo de moito diálogo, de consenso, de acordos. Non me cabe a menor dúbida de que vai haber un acordo para ter un goberno transformador en Santiago nos próximos catro anos.

Contactou xa con María Rozas, pero tamén coa número 2 do PSdeG, Mercedes Rosón. Ten algunha predilección por que sexa ela quen faga de interlocutora neste proceso?

Así como no caso de Compostela Aberta parece que está claro que a interlocución é a través de María Rozas, no caso do PSOE é o propio partido quen ten que dictaminar quen é a persoa ou persoas que o representan. En todo caso, unha vez que Xosé Sánchez Bugallo nos trasladou que non ía tomar posesión na Corporación, o lóxico é falar coa número 2. A partir da reunión de mañá saberemos quenes son as persoas que exercen ese papel en representación do Partido Socialista.