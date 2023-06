Los socialistas compostelanos tienen claro que apoyarán la investidura de Goretti Sanmartín como alcaldesa de Santiago, sin embargo, todavía no están convencidos de si lo que más les conviene es incorporarse ya a un gobierno de coalición con el Bloque, una decisión que podría retrasarse hasta después del pleno de toma de posesión.

El NH Collection acogió ayer la primera reunión entre el BNG y el PSdeG de cara a iniciar las negociaciones para un posible pacto de coalición dirigido a la investidura de la líder del Bloque y la formación de un gobierno estable. El Grupo Socialista considera “imprescindible” hacer un “ejercicio de reflexión y valoración” para poder llegar a un acuerdo de gobierno “teniendo muy presente que nuestro interés es el presente y futuro de Compostela”; por lo que no descarta que las negociaciones continúen más allá del día 17 de junio. Así lo trasladó la número 2 de la candidatura socialista, Mercedes Rosón, en las declaraciones tras la reunión, que calificó de una primera toma de contacto, “muy cordial”, para “ver, explorar, y poner sobre la mesa los fundamentos de lo que queremos, esperamos, y reflexionamos conjuntamente, sobre la situación actual del Ayuntamiento y lo que está pasando en este momento”.

Frente a la posición de prudencia de los socialistas, los nacionalistas del BNG insisten en la necesidad de un gobierno de coalición “estable” para Santiago. “Desde o PSOE expresaron a vontade de facilitar a Alcaldía do BNG en Santiago de Compostela a partir do pleno do 17 de xuño”, expresó Goretti Sanmartín, al tiempo que calificó la reunión como “cordial” y con el propósito de realizar “unha valoración xeral do escenario que se abre agora, coas distintas opcións que existen”.