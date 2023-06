“Si Feijóo gana, le pediré el traspaso de la AP-9 y tendrá muy pocas excusas para no hacerlo”

Alfonso Rueda está “satisfecho”, pues ha pasado con nota el primer test en las urnas desde que lidera el PPdeG y la Xunta. Y es optimista. Tras el 28-M, ve a Alberto Núñez Feijóo más cerca que nunca de Moncloa, y por eso ya le pone deberes: el traspaso de la AP-9, luz verde a los proyectos tractores de la economía gallega pendientes de recibir fondos Next Generation, nueva financiación autonómica, más recursos para dependencia... Lo cuenta en esta entrevista, pero el lunes en Génova se lo expuso al propio Feijóo: “Ahora muchos te van a pedir, pero yo estaba antes, y Galicia y es Galicia”. Dicho queda.

El lunes, después de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto electoral, ¿usted sopesó imitarlo?

Tenía claro que yo iba a agotar la legislatura. Además, jamás habría anunciado un adelanto en una reunión de partido, sin antes convocar a mi Gobierno. Las formas son importantes. Cuando se decía que las generales iban a ser en diciembre, yo aseguré que no haríamos las elecciones autonómicas en esa fecha porque me parecía muy pronto, ¡cómo iba a convocar entonces para el mes que viene! Galicia no necesita un adelanto electoral, eso es una inestabilidad brutal.

¿Las elecciones autonómicas serán entonces el 9 de junio de 2024 coincidiendo con las europeas?

La fecha concreta todavía no la sé. Podrían coincidir con las europeas. Mi intención es hacer todavía muchas cosas.

¿Aguantará el mandato sin hacer una crisis de gobierno?

Yo estoy muy contento con mi Gobierno. Sinceramente, creo que funciona bien. Han hecho además una gran campaña. La gente reconoce nuestra labor y que somos un activo.

Dice que quiere hacer muchas cosas antes de convocar a los gallegos a las urnas. ¿Qué tiene en mente?

Espero que el 23-J haya un cambio de Gobierno en España porque en Galicia hay tres o cuatro grandes proyectos tractores de la economía gallega esperando simplemente una financiación que no llega nunca de los fondos Next Generation. Si hubiera un cambio de Gobierno, se agilizarían, porque además [Alberto Núñez] Feijóo los conoce y algunos son de su época. Si esto sucede, en muy poco tiempo se verían los efectos en la economía gallega porque se pueden desarrollar muy rápidamente.

(Los cuatro proyectos son para generar biogás y fertilizantes a partir de excedentes de purines, transformar madera certificada en fibras textiles sostenibles, producir hidrógeno verde para descarbonizar la economía e instalar un gigavatio de nueva potencia energética renovable).

¿Da por hecho que con Núñez Feijóo en Moncloa los cuatro proyectos (que requieren más de mil millones de euros de inversión) están blindados?

Deberían ir adelante, porque no hay ninguna razón objetiva, no partidista, para que este Gobierno tenga estos proyectos parados. Hay dinero de sobra, y el dinero no se mueve. Y hay dinero para otras comunidades. El lunes, en Génova, ya le dije al presidente del PP ahora muchos te van a venir a pedir, pero yo estaba antes que los demás, y Galicia es Galicia.

Si Feijóo gana las elecciones generales, ¿le pedirá el traspaso a Galicia de la AP-9?

Sí, por supuesto, y creo que tendría muy pocas excusas para no hacerlo, sinceramente.

¿Otras demandas en cartera?

Queremos que el Gobierno pague su parte de la financiación del sistema de dependencia. Y hay que sentarse a hablar de la financiación autonómica de una vez. Galicia está

infrafinanciada en relación al coste de nuestros servicios porque nuestra población está envejecida y por la dispersión territorial, que encarece la prestación de los servicios. El Gobierno tiene que reconocer esos hechos diferenciales y luego reflejarlo en los Presupuestos. Sé que probablemente no habrá tiempo en el primer año, pero hay que hacerlo. Y demandaré recursos para el Corredor Atlántico. Tiene que haber dinero, igual que lo hay para el Mediterráneo.

¿Qué objetivo se marca el PPdeG para el 23 de julio? ¿Aumentar votos, escaños?

Queremos contribuir a la victoria de Feijóo porque sinceramente creo que a Galicia le va a ir mucho mejor con él en Moncloa. Y luego seremos muy exigentes, y sé que se nos mirará con lupa por quién va a ser el presidente del Gobierno. Creo que vamos a tener un gran resultado.

¿Le gusta o disgusta que Núñez Feijóo pueda gobernar con el apoyo de Vox?

Feijóo va a intentar conseguir apoyos para poder gobernar en solitario y recuerde lo que pasó en Andalucía.

El domingo pasó por su primer test en las urnas. ¿Satisfecho?

Francamente satisfecho. Las municipales siempre son elecciones complicadas, porque hay 313 candidaturas, influyen mucho los componentes personales de los candidatos, a veces más que la marca partido. Hemos subido más de 5 puntos, el PSdeG ha bajado y el BNG se ha quedado mucho a distancia nuestra. El balance es muy positivo, aunque siempre puede ser mejor.

El PP de A Coruña se quedó a pocos votos de los 13 concejales y a unos 5.000 de la mayoría absoluta. ¿Qué cree que les faltó para dar ese último salto?

El PP tuvo una mejoría muy importante. Faltaron unos pocos votos. El problema es el listón que se le pone al PP. Mire, en la capital de Galicia, puede ser alcaldesa la candidata con menor apoyo de los que han sido alcaldes en la historia de Santiago: con seis concejales de 25, y se está intentando presentar como un gran triunfo. ¡Y en cambio con 12 ediles de 27 estamos hablando de qué le faltó al PP de A Coruña! En A Coruña tuvimos un magnífico resultado, pero al PP se le exige la excelencia para evitar el cordón sanitario de PSOE y BNG. Le estoy diciendo estos días a nuestros candidatos que ganaron aumentando mucho en votos y que no van a poder gobernar que reivindiquen sus victorias siempre.

El resultado en A Coruña permitirá a Inés Rey repetir como alcaldesa. Tras cuatro años con tensiones por asuntos como el convenio del hospital o la pasarela de la ría, ¿los resultados obligan a replantearse la relación con el Concello?

En el Concello de A Coruña, hemos llegado a acuerdos, aunque siempre hay tensiones. El jueves llevamos al Consello de la Xunta la licitación de los accesos al nuevo hospital, donde hay una aportación económica muy importante del Ayuntamiento y de la Xunta. Hemos hecho un convenio muy complejo. Es verdad que la proximidad a la campaña electoral lo tensionaba todo un poco, pero este tema lo solucioné en una reunión con la alcaldesa. Comprendo las tensiones cuando llegan los momentos electorales. Supongo que ahora me reuniré otra vez con los alcaldes que salgan de las urnas, ya estoy teniendo peticiones. El que crea que hay que darle todo al de tu color y nada al de los otros, se equivoca, y desde luego yo no lo voy a hacer.

¿Repetirán Miguel Lorenzo y Borja Verea como candidatos del PP en A Coruña y Santiago, a la vista de los resultados electorales?

Al final es una decisión personal suya, pero a mí me gustaría que sí. Creo que estar cambiando de candidato en cada elección, sobre todo cuando han ganado con unos resultados buenos, no es inteligente. Si durante estos próximos cuatro años hacen una oposición responsable, estoy seguro de que pueden conseguir la Alcaldía a la siguiente. A mí desde luego me gustaría que los dos siguieran, no he hablado todavía de eso con ellos.

¿Recibió la propuesta de Santiago para implantar la tasa turística? ¿Va a permitir que se implante?

No, no recibí nada. Aquí en este mismo despacho, en el mes de octubre, el alcalde saliente ya, Xosé Sánchez Bugallo, me dijo que me la iba a mandar. Y hasta hoy. Yo cuando llegue lo estudiaré, se conoce mi postura, pero no nos podemos negar a estudiar la propuesta de un ayuntamiento, sea de quien sea.

¿Cuál fue para usted el principal logro del pasado domingo: recuperar la Diputación de Pontevedra?

Desde el punto de vista político, y también desde el punto de vista personal, es un logro creo que muy importante. Yo era el presidente del PP en Pontevedra hasta hace un año y hubo un trabajo evidente de todos que al final ha dado sus frutos.

Ya sé que ha dicho que aún no toca hablar de quién va a ser la presidenta o presidente de la Diputación de Pontevedra, ¿pero qué perfil busca?

No toca hablar porque aún queda bastante tiempo para la constitución de los entes provinciales. ¿El perfil? La Diputación de Pontevedra siempre era “no” a todo lo que proponía la Xunta. Por eso, ahora va a ser muy importante un perfil de gestor y de coordinación con la Xunta. Y por qué no decirlo, pretendo un reconocimiento a quienes han tenido un especial mérito en la recuperación de la Diputación.

El PP en Vigo gana 5.000 votos y gana un edil, pasando de cuatro a cinco en una corporación de 27, ¿usted realmente cree que hay un cambio de ciclo en la ciudad?

Sí, porque es cuestión de expectativas. Y las nuestras eran mejorar para marcar ese punto de inflexión, que creo sinceramente, se ha producido. En las dos últimas elecciones estábamos descendiendo, y el que ganó, que no discuto que ganó ampliamente, decía que iba a ganar por mucho más. Esto no se ha producido, y de ahí el punto de inflexión. Simplemente quería que ese ciclo cambiara. Y me reafirmo cuando veo el ataque furibundo de estos días de quien ganó las elecciones.

¿Será posible un acercamiento en esta nueva etapa entre la Xunta y el Concello de Vigo?

Mi actitud no va a cambiar. Yo no voy a entrar en confrontación por mucho que otro la busque. Estoy cumpliendo.

Los fondos extraordinarios por el COVID llegan a su fin y en 2024 las cuentas de las comunidades van a estar más tensionadas porque ya no va a haber tanto dinero de Europa. Incluso se espera que el déficit vuelva a subir. ¿Cómo encara 2024 y la elaboración de los presupuestos, sobre todo siendo año electoral y con menos recursos?

Galicia es la tercera comunidad autónoma menos endeudada, eso quiere decir que hemos hecho presupuestos bastante realistas. Y esto probablemente nos permitirá, cuando vengan mal dadas, tener un poco más de capacidad de maniobra, incluso para endeudarnos, pero siempre con el sentidiño con que decimos que hay que hacer las cosas, también los presupuestos.

La Xunta ha lanzado varias normativas para aliviar la carga burocrática y captar inversiones, sin embargo el Norte de Portugal nos sigue adelantado en generación de riqueza y en captación de proyectos empresariales. ¿Qué falla en Galicia?

Aquí ya se ha notado el efecto de la creación de figuras como la iniciativa empresarial prioritaria y el proyecto industrial estratégico, que han sido decisivas para decantar algunas grandes inversiones extranjeras que están empezando a llegar. Estuve reunido con el presidente de una empresa china, Sentury Tire, y me reconoció que sin estas figuras habrían elegido otro lugar. En todo caso, tenemos que seguir mejorando. Y reconociendo los méritos de Portugal, nosotros tenemos ventajas que no hay en el país vecino.

¿Cuáles?

Obra de mano más especializada y más facilidades para determinadas infraestructuras.

¿Teme una penalización electoral por los nuevos parques eólicos? ¿Están surgiendo muchos colectivos en contra en las zonas donde se planean nuevos parques?

Respetando a todo el mundo, hay mucha política detrás. El BNG siempre dice sí, eólica, sí, pero no así, pero nunca explica cómo. Si Galicia quiere captar nuevas empresas, crear más puestos de trabajo, las industrias necesitan y te piden energía renovable, y si no se la da Galicia, se irán a otras comunidades. No es cierto, como se dice, que aquí hay una barra libre. Ni muchísimo menos. Más de la tercera parte de los proyectos eólicos que dependían de la autorización de la Xunta han sido rechazados. Yo pediría que dejemos los planteamientos demagógicos y tengamos un poco de sentidiño, si no lamentaremos la pérdida de oportunidades. Tenemos tesoros naturales que preservar, y lo vamos a hacer, pero tenemos que pensar en el futuro.

“PPdeG y PSdeG prometimos no pactar con Jácome, veremos quién cumple”

“No puedo decidir sobre Baltar en función de noticias (de escándalos) que no tengo constancia de que sean así”

¿Usted ha encontrado una explicación a que Gonzalo Pérez Jácome, tras el escándalo de los audios, haya sido el más votado en Ourense?

Ninguna encuesta, ni las internas, pronosticaba este resultado. Dicho esto, hay que ser muy respetuoso con la gente. El voto es libre. Evidentemente, hubo un fallo colectivo.

En el PSdeG, los pactos municipales los decide la dirección gallega, ¿en el PPdeG, quién decidirá qué pasará en el Ayuntamiento y la Diputación de Ourense?

Lo del PSOE es todo un espectáculo. El candidato es desmentido por la dirección provincial y ésta luego corregida por la dirección gallega. Nosotros decidiremos conjuntamente, pero para mí lo que diga nuestro candidato local debería respetarse, como hemos hecho siempre. Jamás verá usted en el PP desautorizar públicamente al candidato.

¿Qué cree que va a pasar al final en Ourense?

No sé qué decirle. El candidato del PSdeG Francisco Rodríguez estaba dispuesto a hablar con Manuel Cabezas para desalojar a Jácome de la Alcaldía, pero la dirección del PSOE quiere Ourense como moneda de cambio. Esto lo cambia todo. La prioridad del PSOE ya no es apartar a Jácome. El objetivo es apartar al PP.

Ustedes hace cuatro años ya usaron el Ayuntamiento de Ourense como moneda de cambio. Ahora temen que lo haga el PSdeG, y ¿no pueden caer en la tentación de nuevo de hacer intercambio de cromos para no perder la Diputación de Ourense?

Nosotros hemos dicho que no vamos a pactar con Jácome y ellos lo han dicho públicamente también, veremos quién mantiene su palabra y su compromiso público y quién no. Veo al PSOE muy desnortado. Tras el 28-M, quiere retener poder, a costa de lo que sea. En Ourense, los grandes partidos deberían dejar aparte las rivalidades y sellar un pacto específico.

¿Será Manuel Baltar el candidato del PP a la presidencia de la Diputación de Ourense?

Me lo han preguntado mucho estos días, igual que me han preguntado quién va a ser el candidato o candidata en Pontevedra. No lo interprete usted como una desautorización a algún candidato, pero ahora no toca. Hay tiempo.

En Ourense, el actual presidente de la Diputación, Manuel Baltar, está en el punto de mira, primero por las multas por exceso de velocidad, y ahora por unos audios de su hermano revelando supuestas ‘mordidas’ en el ente provincial, y una información de que el chófer de la Diputación pasó a la institución comidas y otros gastos de Baltar. ¿Qué dice ante estas informaciones que cuestionan la gestión y la imagen del líder provincial?

Hablé con Baltar y me dijo de la noticia que salió la jornada de reflexión (la primera) que no había absolutamente nada de eso. Y por la que salió hoy (por el viernes y que es la segunda), me escribió y me dijo que estaba todo perfectamente fiscalizado. Estas noticias se publican con intención, y yo no puedo decidir en función de noticias, sobre todo, cuando no tengo ninguna constancia de que sean así.

¿Ha ofrecido el PP a Manuel Baltar ser eurodiputado o senador?

Yo, desde luego, no. Y no me consta que otros le hayan ofrecido o pedido nada.