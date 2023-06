La asamblea general de bomberos comarcales de Galicia se reunirá este lunes, 5 de junio, con el fin de valorar "medidas de presión a tomar", con la propuesta de huelga a nivel autonómico encima de la mesa. Esta reunión, que se celebrará en Santiago, está convocada por la mesa intersindical de bomberos --que conforman CIG, Comisións Obreiras, UGT y el sindicato independiente de bomberos, aunque también cuenta con delegados de CSIF y USO--.

El portavoz de la mesa intersindical, Ángel Moldes (CIG), explica que se baraja la opción de la huelga "debido a la inoperancia de los diferentes consorcios de cara a la conversión de personal laboral fijo de todos los bomberos de Galicia, según la doctrina del Supremo del año pasado". "Cuando salió la doctrina del Supremo, los políticos nos dijeron que no se denunciase, que lo iban a hacer ellos de 'motu proprio', y llevamos año y tres meses esperando que lo hagan", lamenta. Pone de ejemplo que esta semana se realizó un pleno en la Diputación de Lugo para cumplir con esta cuestión, "pero la Xunta no se presentó y dijo que no quería saber nada". "Ahora mismo está todo parado", con mesas de negociación abiertas en Lugo, A Coruña y Pontevedra.

Los bomberos de O Salnés ya están en huelga y el día 9 comenzarán los de Lugo, "pero lo más seguro es que este lunes se acuerde una huelga autonómica", si bien se establece del 100%.

Señala que cada parque comarcal tiene su propio convenio, con la situación de que llegan a existir varios diferentes por provincias "con condiciones bien diferentes entre unos y otros".

Explica que en Galicia hay cerca de 500 bomberos comarcales. Por provincias, apunta que en Pontevedra son 73; A Coruña, cerca de 190; en Lugo, en torno a 120; y en Ourense más de 100.

El hecho es que en estos casos de emergencias, como ocurre en O Salnés, los servicios mínimos que fija la administración son del 100%, pero "la administración incumple sus propios servicios mínimos e intenta mantener los parques con un mínimo de tres (bomberos)". "Cuando no son capaces cierra, como en el caso de Vilagarcía que lleva cerrado una docena de veces", así como otros caso de parque que se clausuran los días en los que no hay un mínimo, tales como Cee, Santa Comba, Barreiros o Carballiño, entre otros ejemplos. Los bomberos reivindican que haya un mínimo de cuatro o cinco trabajadores por parque.