Los bomberos comarcales de toda Galicia irán a una huelga indefinida a las puertas del verano para reclamar que se cumpla una sentencia del Tribunal Supremo del año pasado para la conversión a personal laboral fijo de los efectivos. Con esta protesta, también demandan un convenio autonómico con las mismas condiciones para todos los trabajadores.

Más de 200 bomberos en asamblea votaron ayer por unanimidad a mano alzada la propuesta de ir a la huelga. De este modo, están convocados cerca de 500 bomberos de los alrededor de 25 parques comarcales existentes en la comunidad gallega, unos 190 en la provincia de A Coruña, que se dedican a labores como incendios urbanos, accidentes o apoyo en fuegos forestales de interfaz -—aquellos en los hay riesgo para inmuebles-—. El portavoz de la Mesa Intersindical de Bombeiros de Galicia, Ángel Moldes (CIG), señala que se tomó esta decisión “viendo que no hay avance ninguno” en las mesas de negociación abiertas en las provincias A Coruña, Pontevedra y Lugo, “sin que se cumpla con la sentencia del Supremo”. “Las administraciones nos pidieron que no denunciásemos, que lo iban a hacer de motu proprio, y año y medio después seguimos esperando”, lamentó Moldes, al tiempo que advirtió de que en las mesas de negociación abiertas “se supeditaba ese cambio legal”, que “es una doctrina del Supremo, a la firma de un convenio por debajo de lo que se tenía y una RPT (relación de puestos de trabajo) ilegal a todos los efectos”. “Con lo cual, pretendemos desvincularlo, que lo acaten, y luego negociaremos lo que tengamos que negociar”, defiende.

La mesa intersindical de bomberos está conformada por CIG, Comisións Obreiras, UGT y el sindicato independiente de bomberos, aunque también cuenta con delegados de CSIF y USO. La huelga comenzarán dentro de unos 10 días, en función del límite legal establecido por el registro de la convocatoria.

La desconvocatoria de la huelga pasaría por la ejecución de la sentencia del Supremo para la conversión a personal laboral fijo y por la negociación de un convenio autonómico con las diputaciones y la Xunta.

El hecho es que los bomberos comarcales harán “huelga a la japonesa”, es decir, trabajarán “todos” en su turno, y es significará que “no vayan quitando gente según les vaya pareciendo de los turnos”.

Pero Moldes censura que las administraciones “ni cumplen sus servicios mínimos”, pues hay parques con turnos de tres personas, lo que supone no llegar al mínimo que los trabajadores creen necesario para realizar su tarea, ya que advierten de que se necesitan cinco personas por parque. Ahora, los bomberos comarcales sopesan convocar una manifestación próximamente. “Tomaremos las medidas de presión, irán in crescendo según las vayamos necesitando”, apostilla.

Moldes espera que las administraciones “llamen a negociar”, porque “si no, este verano va a ser complicado sin bomberos para echar una mano en los incendios forestales”. Si bien los bomberos comarcales no tienen como función asignada los incendios forestales, “siempre se echa mano” de ellos —asegura—, “aunque solo sea para dar agua a los compañeros forestales”. “Siempre trabajamos, en Chandebrito se trabajó y el año pasado se hizo turnos de trabajo de 24 horas en todos los consorcios provinciales cuando ardió O Courel, con todos los bomberos que estaban de días libres, y eso no va a pasar”, alerta.