Drones de las eléctricas peinan los montes para detectar incendios forestales

El sistema público de vigilancia y prevención de incendios forestales cuenta con un aliado en forma de ejército de drones privados. Se trata de la flota de la compañía Naturgy, que destina aeronaves no tripuladas de última generación a controlar sus líneas de suministro, un control que sirve de ayuda indirecta a la Xunta en la detección de fuegos en los montes de la comunidad.

En el año 2019, la distribuidora de Naturgy, UFP, se alió con la empresa Fu VeX para utilizar drones en las tareas de inspección de sus líneas eléctricas, que suponen la práctica totalidad en Galicia. Pero el ejercicio pasado, decidió probar nuevos drones de última generación que permiten operar con estos dispositivos a larga distancia. Mientras que los tradicionales están limitados a volar a la vista del piloto, aproximadamente medio kilómetro, estos pueden llegar a los 10 kilómetros. Además, “llevan instalados equipos inteligentes de procesado de imágenes, una cámara visual de alta resolución y otra termográfica que permite ver los puntos calientes [de la red] y que permitirá digitalizar toda la red de distribución y realizar un mantenimiento predictivo”, exponen fuentes de la compañía eléctrica.

Si bien estos trabajos se ciñen a la infraestructura de la compañía y no existe acuerdo de colaboración formal, estas tareas de supervisión constituyen un aliado del sistema público de prevención. Si las cámaras de la eléctrica detectan llamas, avisarán a los técnicos de la Consellería de Medio Rural.

Sus vuelos aumentarán, después de que la compañía lograse el año pasado controlar 1.000 kilómetros del tendido. “UFD prevé inspeccionar con estos drones de largo alcance más de 10.000 kilómetros de líneas eléctricas a final de este año, de los cuales unos 3.000 están en Galicia”, calcula la compañía.

Orografía

A esas tareas de vigilancia desde el aire, se suman trabajos de “tala selectiva, poda de árboles y desbroce para la prevención y defensa contra los incendios forestales en Galicia”, algo a lo que está obligada la compañía debido a la orografía gallega. “El 86% de los 60.000 kilómetros de líneas eléctricas de Naturgy en Galicia son áreas y, por tanto, sujetas a zonas boscosas o con vegetación”, añaden fuentes de la empresa eléctrica.

Sus trabajos pretenden reducir el riesgo de que una chispa del tendido eléctrico genere un incendio o de que el cableado se vea afectado por un fuego, poniendo en peligro el suministro energético.

Por otra parte, este año se estrenará en la comunidad gallega otra novedad, pues la Xunta firmó convenios con casi 250 ayuntamientos para crear brigadas municipales, que este ejercicio se encargarán por primera vez de vigilar la gestión de la biomasa alrededor de casas y construcciones. Hasta ahora, sus tareas se centraban exclusivamente en tareas de poda y extinción.

Medio Rural gestionará la biomasa próxima a casas en siete concellos

La Consellería de Medio Rural gestionará directamente la biomasa cerca de las viviendas de siete ayuntamientos piloto seleccionados al amparo del convenio de defensa de las aldeas, firmado con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y la empresa pública Seaga. En estos municipios, las franjas secundarias —un perímetro de 50 metros alrededor de las viviendas y otras construcciones— comprenden una superficie total de 2.500 hectáreas, distribuidas en más de 50.000 parcelas de los ayuntamientos de Carnota, en la provincia de A Coruña; As Nogais, en la de Lugo; Cualedro, A Gudiña, Monterrei y Lobios, en la provincia de Ourense; y Gondomar, en la de Pontevedra. El conselleiro do Medio Rural, José González, visitó ayer Carnota para conocer uno de los puntos donde se ejecutan trabajos de gestión de la biomasa. Allí, recordó que el principal objetivo del convenio es apoyar a los particulares y los municipios en su cumplimiento de la normativa sobre prevención de incendios, pero que la Xunta quiso ir más allá y por eso se planificaron estas actuaciones integrales en los siete ayuntamientos mencionados, como complemento a la labor hecha por los propios titulares de los terrenos. Estos están obligados a mantener limpias sus fincas so pena de una sanción de un mínimo de 100 euros.