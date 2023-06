Galicia necesita 800 nuevos conductores de autobús y camión al año para paliar el déficit

A principios de mayo, un colegio de Vigo comenzó a preparar un viaje a Madrid. Tenía por delante un mes y medio para contratar un autocar que llevase y trajese de vuelta a los niños. Le fue totalmente imposible. Y eso que contactaron con 32 empresas. Luego tomó el relevo una agencia de viajes que lo intentó con las más de 50 que tenía en cartera. Y solo al final, y de rebote, consiguió sacar adelante el viaje, pero para ello fue necesario traer expresamente un autobús de Francia que estaba cubriendo la ruta Oporto-París. Esta pequeña odisea es una de las consecuencias de las dificultades por las que pasa en Galicia el sector del transporte público interurbano por carretera, cada vez más constreñido.

Desde la pandemia han cerrado unas cuarenta empresas, las que quedan han reducido su tamaño y, sobre todo, existe un déficit estructural e intenso de conductores profesionales. No hay chóferes suficientes para atender la demanda. Todo esto lleva a que resulte cada vez más complicado contratar servicios discrecionales de autobús (los que no funcionan bajo itinerario regulado y horario y calendario preestablecido). “Llevamos todo el año con este problema y va a ir a más, porque es estructural. Haría falta incorporar al mercado unos 800 conductores mínimo al año”, sentencia Carlos García Cumplido, presidente de la Federación Gallega de Transporte de Viajeros en Autocar (Transgacar) y secretario general de la Federación Gallega de Transporte de Mercancías por Carretera (Fegatramer).

El colegio que necesita ir a Madrid es el Vicente Risco de Teis (Vigo). Tiene una orquesta formada por sus alumnos llamada Son das Flores, en referencia al barrio en el que está ubicado el centro. La banda de música se creó como proyecto social y herramienta de desarrollo personal de los escolares. “Es una actividad gratuita en un colegio situado en un barrio humilde”, cuenta la profesora de Música Sandra Fernández.

Pendientes de la ayuda

La orquesta tenía la oportunidad de tocar en Madrid, en el Teatro Apolo y en el Auditorio Nacional de Música, pero renunciaron a la segunda cita porque eso les obligaba a pasar toda la semana en Madrid y no disponen de recursos económicos para ello.

Pero sí que van a tocar en el Teatro Apolo, por lo que a principios de mayo, asegura la docente, el colegio inició las gestiones para contratar un autobús para ir a Madrid los próximos días 14, 15 y 16. Llamaron a 32 empresas y solo dos mostraron disponibilidad, pero con la condición de que reservaran “de forma inmediata el viaje porque para esas fechas había muchas excursiones y pocos conductores, además del transporte escolar ordinario”. “Pero no confirmamos la reserva porque no podíamos económicamente y estábamos buscando ayudas para pagar los costes”, explica Sandra Fernández.

Entonces llegó la contribución económica del Concello de Vigo y de la Consellería de Educación y la tarea de contratar el viaje se derivó a una agencia. “Tuvieron las mismas dificultades que nosotros”, indica la profesora.

O más todavía, porque la agencia contactó por correo electrónico con más de 50 empresas y tampoco lo consiguió inicialmente. Pero “de rebote”, hablando con una firma de Lugo, Autocares Sánchez, que es cliente de la agencia, se dio con la solución. Esta empresa cubre la ruta Oporto-París y se prestó a desplazar a Vigo un autobús desde Francia para poder llevar a “Son das Flores” a Madrid y traerlos de vuelta. “¡Una locura!”, reconoce la agencia.

“Pues empieza a ser normal. Ante levantabas el teléfono y tenías un autobús a tu disposición y ahora tenemos un problema”, valora García Cumplido tras conocer el caso del colegio de Vigo. “Hay un déficit importante de conductores y no se cubre la reposición de una plantilla que está en los 50 años de media. Haría falta la incorporación de unos 800 profesionales todos los años que no se está haciendo, lo que deriva en un problema serio”, añade.

En Galicia hay 245 empresas de transporte de viajeros con 6.500 trabajadores y unas 6.600 de mercancías con 27.000 empleados. Y el ritmo de incorporación al mercado de conductores no da para cubrir las jubilaciones, bajas o cambio de trabajo del profesional.

Cambio social

“No es sencillo de arreglar el tema. Al principio pensamos que podía ser un problema de mejores sueldos o de moda, pero se ve que no es así. Es más la consecuencia de un cambio de paradigma social. La gente no quiere trabajar los fines de semana, los festivos, pasarse varios días por ahí llevando un camión o un autobús... Quiere un horario y estar en una oficina, lo que es una pretensión totalmente legítima. Es, por tanto, un problema estructural del sector. No hay conductores en el mercado”, explica García Cumplido, que recuerda que ramas como el naval, la hostelería o la construcción se encuentran en parecida situación, con dificultades para cubrir vacantes de trabajo.

A la falta de chóferes —más intenso en el Levante y en las islas—, que además necesitan experiencia y cursos de formación específica, se suma la reducción del número de empresas desde la pandemia. Se calcula que Galicia perdió unas 40 dedicadas al transporte de viajeros. Y muchas de la que quedan se sometieron a una reducción del tamaño para adecuarse a la demanda real de todos los días y no tener vehículos parados. “Y si luego sale un trabajo esporádico, pues si puedo lo hago”, cuenta García Cumplido. “Desde ya los viajes en autobús se tienen que programar con mucha antelación”, concluye.