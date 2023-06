Adiós al rockero moderno de la política del trombón

“Champagne. Chispas. Relax”. Podría ser el resumen de la efervescente carrera política de Manuel Baltar (Ourense, 1967), al que poco le gustaba que le llamaran José Manuel. Maduró bajo el brazo del “cacique bueno” para ser el primer y único caso en heredar una Diputación del Estado español; hizo una enmienda a la gestión total de José Luis Baltar, su padre, cuando llegó al ente provincial aplicando el primer ERE en una administración pública para reducir la deuda heredada; gobernó una provincia donde también votaban los muertos y los dependientes que no podían moverse resucitaban en jornada electoral; aplicó como pilares de su gestión la “vanguardia”, las políticas “pioneras” y la “transparencia” contratada para convertirse en el rockero moderno de la política del trombón y el bombo. La misma música desde hace 33 años, pero con diferentes instrumentos.

Nada más lejos de la realidad. Esas tres palabras (Champagne. Chispas. Relax) fueron el mensaje que envió el ya expresidente de la Diputación de Ourense a una mujer con la que mantenía un affaire a cambio de enchufarla en el ente provincial, que presidía por aquel entonces su padre. Un escándalo mayúsculo. Un modus operandi que fue condenado por la justicia y que implicó nueve años de inhabilitación para José Luis Baltar, por enchufar a más de 100 personas. “Pues verte rebozada en harina promete...”, decía otro mensaje del todavía presidente del PP de Ourense, que citaba a la mujer en la habitación 505 del Hotel Francisco II de la capital ourensana. La causa judicial fue archivada.

Más sombras que luces. Siempre con más dudas que certezas y, a pesar de que él siempre viera el vaso más lleno que vacío, los demás siempre veían (y ven) una provincia más vacía que llena. Se marcha por la puerta de atrás tras una zancadilla que se gestó desde Génova, vertebrándose por el AVE gallego hasta llegar a Santiago de Compostela. Feijóo lo quiso derrocar cuando llegó a la presidencia del PPdeG y la Xunta, pero no pudo.

De Baltar a Baltar, el PP cosechaba victorias por mayoría absoluta en el Parlamento gallego y Ourense era un gran granero de votos. ¿Cómo prescindir de él? Lo que no hizo en 2010, lo llevó a cabo 13 años después cuando opta a ser presidente del Gobierno.

O Neno (antiguo apodo) se construyó a sí mismo con el impulso del “cacique bueno” y el PP, acumulando durante más de dos décadas, desde que se licenció en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela (1992), cargos públicos y puestos orgánicos en el partido. Un año después de licenciarse ya era asesor de la Consellería de Agricultura del gobierno gallego y consiguió ser funcionario del cuerpo superior de la Administración de Galicia (1993). Algo, nada fácil, por cierto. Se terminó la política del trombón y el bombo, con Baltar padre e hijo, entonando los grandes éxitos de la década: “Si no eres del PP, jódete, jódete, si no eres del PP te vuelves a joder”.

El heredero del “cacique bueno” se coronó en 2010 como presidente del PP de Ourense en un congreso popular donde Feijóo y Mariano Rajoy señalaban a Juan Jiménez Morán como el que acabaría con el “baltarismo”. Todo ficción, las bases populares otorgaron el apoyo al que sería el nuevo barón ourensano y el resto es historia de la democracia.

Deja hits propios de rockero antiguo. Como el del verano de 2004 cuando se encerró en un piso de la capital de Galicia y provocó la mayor crisis del gobierno de Manuel Fraga al frente de la Xunta. Ya era diputado gallego en el Parlamento y condicionado por su padre y el entonces barón José Cuiña, el expresidente de la Diputación se encerró en una vivienda amenazando la mayoría absoluta del presidente de la Xunta si no tenían una discriminación positiva para Ourense. La ruptura entre Fraga y José Luis Baltar se negociaba en un despacho, como hicieron en episodios atrás con Alianza Popular y Centristas de Galicia. La escisión estaba encima de la mesa, mientras en aquel piso santiagués surgían nuevos amores y no era su obsesión con el número 7. El vínculo de Baltar con dicho número tiene que ver son sus futbolistas preferidos (Juanito , Raúl y Cristiano Ronaldo) y con el Real Madrid. Una cifra que influyó desde pronto con su proyecto de ocio nocturno Seven o en la actividad institucional como el presupuesto de 2015 (77,7), entre otros, o el último plan “7273” que son los números de kilómetros cuadrados de Ourense.

“Pocos saben tanto de los Beatles como yo”, dijo en una entrevista. Su adoración por la banda de rock británica traspasa la decoración de su casa y se hizo palpable con la mayor exposición de la banda de rock el pasado año en el Marcos Valcárcel. Además, tiene unos calcetines de John Lennon. Un fan máximo. Su gusto por la música de autor, como su política, le llevó a declararse fan de Los Suaves y de Yosi Domínguez, del que dijo que “é o noso Bob Dylan”, en la presentación del libro del rockero ourensano “Canciones, algún desliz y dos o tres fotografías”. Título que podría llevar su próxima biografía.

Para fotografías, las que se hizo con el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama (2018) o con el expresidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker (2018). Con el exlíder norteamericano la reunión se desarrolló minutos antes de que se reuniera con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como no, primero Ourense. Y con el exlíder europeo “la reunión” fueron cinco minutos. Un mitómano que encontró en Juan Verde, asesor del presidente Obama, la pieza clave para extender la repercusión ourensana al extranjero y también la excusa perfecta para que el periodismo local se desdoblara y subvencionar páginas en inglés durante semanas hablando de la “hazaña”. Al menos, la foto con Robert Kennedy (2017) sirvió para una misión comercial de las empresas ourensanas.

Donaciones

Su sueño era haber completado ese hotel termal que tanto necesita Ourense. Lo deja medio encaminado, pero no será solamente su hito, será compartido. En el fútbol importa lo que hagas en los últimos 10 partidos para jugarte la renovación y Baltar no lo renovaron. Protagonizó un delito penal por conducir a 215 km/h en un coche oficial de la Diputación; inculpó al exjefe del parque móvil de la Diputación por otra multa a 170 km/h cuando había que ir a 90 y él iba de copiloto; la hija del exjefe ahora es funcionaria en el ente provincial; y su hermano, José Luis Baltar, sale en un audio hablando de presuntas mordidas y financiación ilegal”. Para colmo, el enemigo en casa. No es nuevo esto, Emilio Pascual, gerente del PP de Ourense entre 1983 y 2010, avisó de una “contabilidad B” en el PP de Ourense de la que eran conocedores tanto José Luis Baltar “como su predecesor en el cargo”, su hijo.

El baltarismo 2.0 se apaga en la provincia “inteligente”. Cae el heredero de la política de autor “caciquil”. Desaparece el político melómano que creció con en la Atenas gallega, pionero en el desarrollo de múltiples iniciativas con más música que creaciones. El fin de una era. La extinción de un clan. El final político de una familia, ¿o no?. El rockero moderno de la política del trombón.

