El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha acordado la suspensión cautelar del proyecto de la mina de feldespato del municipio lucense de Muras, autorizado por la Xunta a Urbas, por su proximidad a espacios protegidos.

El Alto tribuanl gallego ha decidido acoger la pretensión de la asociación Petón do Lobo de suspender de forma “inmediata e incondicionada” la ejecución de la resolución de la Xunta, de 19 de diciembre de 2022, en la que aprobó el proyecto de explotación y el plan de restauración de la concesión de explotación de recursos de la sección C de la mina de Muras.

La asociación presentó un incidente cautelar en la forma ordinaria para solicitar la suspensión, en el que incorporó, según consta en el auto, mapas sobre las zonas protegidas que se localizan a una corta distancia de la explotación de la concesión minera de feldespatos.

Además, el tribunal subraya que el defensor autonómico “ha adjuntado a su escrito de oposición, en el que admite que, si bien el lugar donde se localiza el proyecto de ampliación de la mina que se ha autorizado no figura dentro de espacios protegidos, el área de actuación de las obras sí que está muy próxima al espacio protegido Serra do Xistral, de la reserva de la biosfera Terras do Miño, así como de un humedal, a lo que añade que existen especies amenazadas de flora y fauna”, informa Europa Press.