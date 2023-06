Menos de 20 ayuntamientos desconocen aún quién será su alcalde desde hoy

Las negociaciones de última hora despejaron el camino de la investidura de Loli Castiñeira como alcaldesa de Salceda de Caselas, aunque está por ver si la alianza de MS, PSdeG y BNG se traduce en un gobierno tripartito frente a un PP que se quedó a un concejal de la mayoría absoluta. En alrededor de una veintena de concellos, sin embargo, la investidura de su regidor en las sesiones de conformación de las corporaciones que se celebran hoy no está clara, con el caso de Ourense como el más evidente.

En los últimos días, las llamadas, movimientos internos y pactos han despejado algunas incógnitas, como que el PP perderá Ribeira y su regidor hasta hoy, Manuel Ruiz Rivas, se marchará al Senado, pero otras se han incluso acrecentado. En Ponteareas, por ejemplo, la negociación entre PSdeG, BNG y ACIP da bandazos y ahora los socialistas se ofrecen a formar gobierno con el BNG, pero sin que los independientes se sumen para formar un tripartito.

El mapa político gallego cuenta con tres actores enfrentados en bloques: PP y PSdeG y BNG, que se alían cuando tienen ocasión. Los populares lograron 135 mayorías absolutas, por 56 del PSdeG y 18 del BNG, aunque la izquierda calcula que podrá llegar a sumar 150 gobiernos progresistas hoy con pactos entre ellos.

Sin embargo, todavía hay casos en el aire, si bien no existe posibilidad de bloqueo, pues en caso de que un grupo no logre mayoría absoluta en el pleno, el bastón de mando quedará en manos de la lista más votada, según establece la legislación. De no mediar pacto a tres en Ponteareas, por ejemplo, sería Nava Castro (PP) quien lo ostentase. En Salceda sucederá lo contrario.

En Cambados, el único edil de Pode exige entrar en el gobierno al BNG y un compromiso por escrito antes de la votación de hoy. Sin acuerdo, gobernaría el PP. Situaciones similares se dan en Barro, Forcarei, Pazos de Borbén, A Capela, A Pobra, Cabanas, Dodro, Viveiro, Vilalba, Bergondo, Muxía, Fisterra o Mugardos.

Además, nueve concellos de Barbanza y Celanova no podrán constituirse por diversos recursos electorales.