Otro loco giro de guion en el Concello de Ourense, que se enfrenta a mediodía de hoy a su sesión plenaria de constitución de la corporación local tras intensos días de frenéticas negociaciones por parte del PP y PSOE, que llegan con todas las vías y desenlaces abiertos. La penúltima, que parecía una puerta totalmente cerrada e inviable horas antes, es que podría ser investido alcalde el candidato socialista Paco Rodríguez, con los seis votos a favor de su grupo, los siete de la lista del PP de Manuel Cabezas y los cuatro del BNG. El popular, que trasladó a socialistas y Bloque una propuesta de un tripartito liderado por él, se muestra dispuesto a ceder el liderazgo en el Concello. “No tengo inconveniente en hacer a Paco Rodríguez alcalde, el candidato de la tercera lista más votada, siempre y cuando se respete que el PP gobierne la Diputación, la lista más votada”.

De este modo, conseguirían 17 concejales —la mayoría de gobierno en Ourense está en catorce— frente a los diez del candidato más votado, Gonzalo Pérez Jácome, y conseguirían, si saliera adelante este acuerdo tácito, algo que es prioritario para las direcciones locales de PP y PSOE en la ciudad: que Jácome, al que calificaron de “anomalía democrática”, no sea alcalde de Ourense. Un acuerdo que Cabezas y Jácome ya habían alcanzado en solitario hace meses, si conseguían sumar entre ambos los suficientes concejales para alcanzar esa mayoría de catorce. Algo que no sucedió.

Esta posible alternativa para hoy, que no sería un tripartito, solo un acuerdo de investidura a tres bandas, aviva la división de criterios entre las direcciones locales de PP y PSOE en Ourense y las cúpulas gallegas.

De hecho, frente a la prioridad del PSOE local por conseguir el Concello y dar puerta a Jácome, tanto la secretaria general del PSdeG, Paula Prado, como el secretario de organización del PSdeG, José Manuel Lage Tuñas, mantuvieron sendas reuniones en la tarde del jueves con Gonzalo Pérez Jácome, con un objetivo bien distinto: dejar seguir en la Alcaldía de Ourense al líder de Democracia Ourensana, a cambio de conseguir el apoyo de sus tres diputados para que la presidencia de la Diputación de Ourense quedara en manos de PSOE o de PP, el que llegara a ganar la negociación.

Lo que parecía el jueves el final más sólido, que todos los partidos se votaran a sí mismos, Jácome fuera investido alcalde y el PSOE se quedara con las riendas de la Diputación, hizo aguas en cuestión de horas.

Paco Rodríguez mantenía una reunión en la noche de ayer con sus concejales electos para darles cuenta de los pormenores del acto de investidura de hoy y abordar este nuevo giro, para el que teóricamente contaría ya con el apoyo en la investidura de los siete ediles de Cabezas y los cuatro del BNG.

A cambio, si este acuerdo prospera, el PSOE se abstendría y propiciaría un gobierno en minoría del PP en la Diputación de Ourense. Justo lo contrario que quiere la cúpula gallega.

En un contexto tan enrarecido, en el que incluso las reuniones secretas de Lage Tuñas con Jácome eran desconocidas para parte del PSOE de Ourense, que se enteró por la prensa del encuentro en la Ciudad de la Cultura entre el secretario del PSOE gallego y el alcalde en funciones de Ourense, nadie se fía ni da por zanjado lo que pueda ocurrir hoy. “No nos fiamos de nadie, pero en especial de lo que esté haciendo Jácome”, indican fuentes de ambos partidos.

Los grupos de la oposición que firmarían este acuerdo suman 17 votos, y para que Paco Rodríguez sea alcalde por mayoría hacen falta catorce. La gran duda, según fuentes socialistas, es que nadie sabe si Jácome está apretando tuercas por algún lado, o alguno de esos siete concejales del PP no respetará la disciplina y votará a Paco Rodríguez. Se temen interferencias de cualquier tipo que durante la larga madrugada y la mañana de hoy les lleve a traicionar su compromiso. Una palabra en apogeo en la política ourensana.

El regidor veta vía Twitter a dirigentes populares para el ente provincial

Como una película de Alfred Hitchcock, el pleno de investidura previsto para hoy reúne los factores de intriga, tensión máxima y posiblemente miedo para muchos de sus actores, y ha tenido estos días a un director de escena de excepción, el propio alcalde en funciones, Gonzalo Pérez Jácome, que, como es habitual, ha convertido sus redes en un auténtico relato —siempre comedido eso sí, pues solo cuenta lo que no afecta a sus negociaciones— en el que va dictando a sus adversarios el guion de cómo conseguir sus favores. El día de las reuniones con PP y PSOE para afianzar ambos la Diputación a cambio de dejar a Jácome en el Concello, se esmeró en ir colgando la correspondiente fumata negra, para señalar que el acuerdo no era posible. Se sabía, intramuros, que no le gustaron los candidatos que el PP de Santiago, en concreto la secretaria general, Paula Prado, le proponía si les daba la Diputación.

Ayer mismo lo hizo saber en su Facebook el regidor, con un claro tuit: “Echan al malo, Baltar, y dejan al peor, Cabezas”. Este último no era santo de su devoción y en un contexto donde todo apuntaba a que Jácome seguiría siendo el rey, ante una oposición perdida con la que ha jugado al gato y al ratón, prometiéndole a todos y a todas que el futuro de la Diputación era suya.

También ayer, el alcalde, acompañado por miembros de su candidatura, hacía lo que todos los eventuales y concejales en las horas previas a un pleno de investidura, vaciar sus despachos, a la espera del resultado de las votaciones que se produzcan en el pleno de hoy. Es un clásico y, como no podía ser menos, Jácome lo inmortalizó ya a media mañana, bajando con una de sus concejalas por la escalera principal de la Casa Consistorial, con un texto que al cierre de esta edición no estaba tan claro: “DO llega como la lista más votada, con lo cual seré proclamado alcalde por defecto si no hay mayoría absoluta en la votación de la sesión”.