Jácome espera inversiones de la Xunta tras el pacto y avisa que “Dios dirá” si concurre a las gallegas

De aquel pacto de “lealtad” que Gonzalo Pérez Jácome firmó con Manuel Baltar en 2019, para no rivalizar con el PP en elecciones supramunicipales, no hay alusiones en el acuerdo in extremis y breve de 2023, que se limita a garantizar la gobernabilidad, como listas más votadas, de Democracia Ourensana en el Concello y del PP en la Diputación. “DO é un partido de ámbito local e provincial. Renuncia a competir electoralmente co Partido Popular en procesos que trascendan os límites xeográficos da provincia”, rezaba el pacto de 2019. Ahora está por ver qué sucederá en las próximas autonómicas (DO no concurre a las generales). “Iremos hablando sobre el tema, el acuerdo es ahora para la investidura y después, Dios dirá”, responde.

Entre las condiciones para que el partido independiente compita y pueda restar votos al PP en la cita de 2024 —si no hay adelanto—, en una provincia en la que los populares históricamente han apuntalado su mayoría absoluta, parece determinante el papel que la Xunta, en lo que resta de este mandato —y también el Gobierno central, si Feijóo llega a La Moncloa—, adopten en materia de inversiones con Ourense, la “Cenicienta de Galicia”, como Jácome lamenta desde hace años. La discriminación en cuanto a infraestructuras e inversión por habitante hacia este territorio del interior ha sido una de las razones del auge de su partido. ¿Confía en que las administraciones que gobierna el PP arrimarán el hombro con Ourense? “Se comentaron cosas, nada en concreto”, contesta el alcalde. En el discurso de investidura, Jácome subrayó que la colaboración de otras administraciones es imprescindible. “El partido de Ourense se juega en Santiago, con la Xunta, y en Madrid, con el Estado. Son los gobiernos que más inciden en nuestra calidad devida”, aseguró. La cooperación de las administraciones de escala superior, con inversiones y el desbloqueo de compromisos históricamente postergados, “va a marcar la diferencia entre subsistir y un punto de no retorno”. “Tenemos que luchar por eso”, dijo el alcalde. “La gente se tiene que quedar aquí, no podemos sufrir una emigración incesante. Ourense está en un momento clave de ser o no ser, y ese partido se juega en la Xunta y el Estado español. Tenemos 105.000 habitantes y debemos conseguir que haya las suficientes ayudas, y no discriminaciones”. Para poder revertir esa tendencia, Jácome necesitará —y se supone que reclamará— el apoyo a base de inversiones del PP, al menos en la Xunta. Porque él en la Diputación puede ser clave para que los populares aprueben los presupuestos, sin perjuicio de que el gobierno provincial quiera o tenga que buscar el apoyo del PSOE o el BNG. Democracia Ourensana contará con tres diputados provinciales en la nueva corporación, uno más que en el último periodo. Los tres corresponden a la junta electoral de zona de Ourense. Jácome decidirá “en breve” —contesta— si es uno de ellos. De regreso de Lugo tras su primer acto institucional como alcalde, Jácome encar cierto descanso después jornadas interminables de frenéticas negociaciones. Las conversaciones a varias bandas con PSdeG y PP, ambos interesados en la Diputación a cambio de la alcaldía de Jácome, terminaron con un acuerdo con la dirección gallega popular. La firma llegó a los pocos días de un cambio de dimensiones históricas en Ourense, con el anuncio de Baltar de que no presidirá el ente provincial el próximo mandato. El alcalde guarda la confidencialidad, por ahora, sobre las “24 horas horribles” que —según sus palabras del sábado— caracterizaron las negociaciones finales. Sí confirma que el pacto con los populares no incluye que el líder de DO tenga derecho a intervenir sobre quién de entre las filas del PP debe presidir la Diputación. ¿Antes de la renuncia de Baltar, aprovechó en las negociaciones para exigirle al PP que fuera apartado? El 16 de junio, con solo un día para lograr la investidura, el alcalde escribió en Twitter:“El PP no tiene solución. Manda para casa al malo, a Baltar, pero deja en casa al peor, a Cabezas, con su escudero Araújo cambia-chaquetas”. Ahora el regidor se limita a manifestar que “hay cosas que no se pueden responder”. Para Jácome, en todo caso, el objetivo primario siempre ha sido la alcaldía, dispuesto —como repitió desde la noche electoral— a “pactar con el diablo”. Los candidatos del PP para la Diputación, en juego enun clima de fricciones entre Ourense y Santiago El pacto entre el PP y Gonzalo Jácome garantiza —en un folio con dos puntos— la gobernabilidad de las listas más votadas en el Concello y la Diputación. Tras la investidura del líder de DO el pasado sábado, queda por resolver quién de los populares llevará el cetro en la administración provincial, tras el fin a 33 años de la saga Baltar en el sillón, aunque el hijo continúa en funciones y además retiene la presidencia del PP ourensano, por ahora. El partido tomará la decisión en tiempos agitados, con la anunciada marcha de Manuel Cabezas —que además es el presidente local de los populares—, tras imponer la dirección del partido a nivel autonómico un pacto con DO, pese a la oposición del candidato en Ourense, dispuesto a convertir en alcalde al socialista Paco Rodríguez. La constitución del pleno de la Diputación aún se demorará un mes, debido al recurso contencioso electoral de Celanova, municipio cuya sesión de investidura se aplazó al 7 de julio. La toma de posesión de los diputados provinciales, la conformación del pleno y la designación de quién será el nuevo presidente o presidenta salido de las filas del PP tendrá lugar días antes de las generales del 23-J. Si el ambiente generado después del pacto in extremis se mantiene, ocurrirá no solo en un contexto de campaña electoral, sino de malestar interno en las filas populares y socialistas, con fricciones en ambos partidos entre Ourense y las direcciones de Santiago, tras la negociación de las cúpulas con Jácome mientras los cabezas de lista, Manuel Cabezas y Paco Rodríguez, intentaban hasta el final una alternativa al regidor al que ambos partidos repudiaron en campaña, tras denunciar PP, PSOE y BNG varios posibles delitos por los audios. Exista un margen de un mes para la investidura en la Diputación. En el de Ourense, que incluye no solo a la ciudad, donde se concentra más de un tercio de la población, sino también varios de los municipios más habitados, como Xinzo, Celanova, Pereiro, San Cibrao, Allariz o Barbadás, se asignan 15 de los 25 diputados provinciales.