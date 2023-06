El fiscal del Alvia alude a las confusas normas de seguridad para exculpar al excargo de Adif

Tras el “revuelo” por retirar la acusación contra el que fuera director de Seguridad en la Circulación de Adif Andrés Cortabitarte, al fiscal del Alvia, Mario Piñeiro, le tocó ayer exponer los argumentos de su inesperada resolución. Aseguró que fue una decisión “meditada, difícil y con esfuerzo” por respeto a las víctimas, pero que tenía “dudas” sobre la eventual responsabilidad penal del alto cargo de Adif. “Si tengo dudas no puedo decir que este señor ha causado un delito”, dijo. El motivo principal de su cambio de criterio lo sustentó en el complicado compendio de normas de seguridad aplicables al ámbito ferroviario, basadas en “conceptos jurídicos indeterminados” y sujetas a interpretaciones —“no es cosa sencilla, es todo menos claro”, precisó— lo que le llevó a concluir que tanto Cortabitarte como Adif no infringieron el reglamento de evaluación de riesgos de la línea. “Ante este galimatías jurídico la pregunta es: ¿el criterio aplicado por Adif defrauda la norma? Entiendo que no. Esta es la cuestión capital”, sostuvo el representante del Ministerio público.

Tanto Cortabitarte como el maquinista, Francisco Garzón, siguen acusados por el accidente que provocó 80 muertes en julio de 2013, pero, en un giro de guion, el fiscal exculpa ahora al alto cargo de Adif y pone exclusivamente en la diana al conductor del tren, al que atribuye toda la culpa del descarrilamiento por desatender su trabajo e ir “totalmente abstraído” por mantener una conversación telefónica con el interventor, llamada a la que Mario Piñeiro señala como la “causa directa y desgraciada” que explica el siniestro.

Inicialmente el fiscal había acusado a Cortabitarte por no evaluar el riesgo de la curva de Angrois, en la que se entra tras una brusca reducción de velocidad, y no tomar medidas para mitigar el peligro. “Lo que decíamos en aquel momento eran valoraciones en su mayor parte y no hechos, pero ahora tenemos que valorar los hechos”, indicó para justificar su cambio de calificación, al tiempo que soltó que su decisión no tiene porqué beneficiar al cargo de Adif, dado que eso depende de la jueza y además hay otras 90 acusaciones particulares que se mantienen.

Tras esas consideraciones previas, el representante del Ministerio público pasó a detallar las razones por las que retira la acusación contra Cortabitarte. Uno de los puntos de continua controversia durante el juicio fue si Adif tenía que aplicar o no una determinada norma europea de evaluación de riesgos, el llamado reglamento 352 que en la línea accidentada no se usó. Ahí fue cuando el fiscal habló del “galimatías jurídico”, de su complejidad y hasta del “conflicto” sobre los plazos de aplicación de esta norma. Su conclusión es que Adif no la infringió, ni siquiera cuando se decidió modificar el proyecto constructivo y dejar sin ERTMS los extremos de la línea, en Santiago y en Ourense.

Sin relevancia penal

De la misma forma, sostuvo que no tenía relevancia penal por parte de Cortabitarte autorizar la desconexión del ERTMS embarcado en los trenes y la puesta en servicio de la línea o valorar el riesgo de la reducción brusca de velocidad para entrar en la curva de Angrois, como tampoco la tenía prever la posibilidad de colocar una baliza —como se hizo tras el accidente— para frenar el tren en caso de exceso de velocidad.

“No se puede imputar a alguien por seguir los criterios normativos, aunque a partir del accidente no se considere tolerable un determinado riesgo”, señaló.

Añadió que el peligro en la curva era tolerable y que así se evidenció con la multitud de pruebas que se hicieron previamente y el paso de muchos maquinistas “que en su momento no dijeron nada, pero luego tras el accidente, la calificaron como un abismo; o no tenían esa percepción o no tienen perdón”.

¿Una víctima más?

Contra el maquinista sí se empleó a fondo, al que considera culpable del accidente y de cuyo comportamiento no se puede hacer responsable al cargo de Adif. Añadió que duda que se pueda considerar al conductor una “víctima más” a pesar de la imagen grabada en la retina saliendo malherido y ensangrentado del tren, “porque cometió una imprudencia grave, sin la menor duda”.

Sostuvo que el maquinista y el interventor se pusieron a hablar sin más, desatendiendo Garzón por completo su trabajo a pesar de contar con “exquisita formación” y estar advertido de los riesgos de usar el teléfono. “Abandona completamente la conducción del tren”, acusó, para en otro momento, de acuerdo con la Abogacía del Estado, sostuvo que la curva era segura, pues admitía circular al doble del límite de velocidad establecida. El Alvia descarriló a 179 km/h, pero a 160 se cree que se hubiera mantenido sobre los raíles. “La curva en sí misma no es peligrosa, lo que la hace peligrosa es el maquinista”, enfatizó.

Una decisión que responde a la “presión” jerárquica

Tras la intervención del fiscal hablaron los abogados de las dos asociaciones de víctimas, que además ejercen como acusación popular. Ambas se reafirman en la culpabilidad tanto del maquinista como de Andrés Cortabitarte y afearon el cambio de criterio del fiscal, que ven “inconcebible”. “Somos conscientes de la relevancia y las consecuencias que lleva una declaración de una responsabilidad en este accidente para Adif, pero tan solo entendemos esa decisión difícil dentro del ámbito de jerarquización que ampara a la carrera fiscal”, señaló el letrado de Apafas, Javier González. El abogado de la Plataforma de Víctimas, Manuel Alonso, quitó hierro a la decisión del fiscal porque “perro no come perro”, tras lo que añadió que “todos” saben “a quién representa el Ministerio fiscal” y la “presión que pueda tener”. Tanto uno como otro cargaron contra Cortabitarte, al que identificaron como un “burócrata” que se limitó a firmar autorizaciones sin realizar una evaluación de riesgos. La Plataforma de Víctimas ha convocado para mañana una concentración después de que el fiscal haya retirado la acusación contra el cargo de Adif.