El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, aseguró ayer que la cúpula gallega del PSdeG, volvió a intentar esta misma semana, una vez que él había sido investido alcalde, a que rompa su acuerdo con el PP, y apoye con los votos de los 3 diputados de Democracia Ourensana, la investidura de un presidente socialista en la Diputación Provincial. El alcalde ourensano, que revalidó el segundo mandato en esta corporación local, gracias a un pacto in extremis con el PP, afirma sin embargo que será “leal” al acuerdo firmado y hay “cero posibilidades” de que rompa su compromiso con los populares, y les dará su apoyo para que gobiernen la Diputación.

Ayer, durante casi una hora de locución ininterrumpida, y pertrechado con un gran bloc y un rotulador, con los que va desarrollando todo su discurso, en este caso la compleja ecuación de los pactos, Jácome relató la cronología de llamadas y encuentros que mantuvo con las direcciones gallegas de PP y PSOE, que incumplían así, a espaldas de sus direcciones locales en Ourense, su compromiso de no negociar con el líder de DO, el candidato más votado a la Alcaldía de Ourense, con 10 concejales de 27.

Los resultados le otorgaron 3 diputados en el Pazo Provincial, que lo convirtieron además en la llave más codiciada para conseguir la Diputación de Ourense, motivo por el que las negociaciones con interlocutores de las direcciones gallegas de PSOE y PP, se prolongaron en distintos escenarios con Gonzalo Pérez Jácome, para sellar su apoyo en la Diputación a sus respectivos partidos, a cambio de dejarle a DO el Concello de la capital.

Encuentros ‘after hours’

Uno de los primeros encuentros after hours fue en un parking de Ames, a las 10 de la noche —aseguró Jácome— con el secretario de organización del PSdeG, Lage Tuñas. También en Lalín, con la secretaria xeral de PPdeG, Paula Prado que, como hizo Lage, le propuso apoyo en la Diputación para su partido, a cambio de dejarle a DO la Alcaldía de Ourense.

Los encuentros se prolongaron hasta la víspera de la investidura, durante la madrugada del 17, y culminaron con la firma, dos horas antes de ese pleno, entre un emisario del PPdeG y el líder de DO en una alameda de Ourense. En medio hubo llamadas de las más altos representantes del PP, según Jácome.

En su larga alocución, paso a paso, dejó claro que la primera llamada fue a Luis Seara, candidato y edil electo del BNG y señala que este partido fue “el principal villano”, pues Seara no solo no le contestó al Whatsapp si no que este partido “cegado por su odio a Gonzalo Pérez Jácome”, le derivó al segundo y cuarto de la lista.

Añadió que “además de villanos, en el BNG fueron tontos, porque lo perdieron todo, Concello y Diputación y son culpables de que el PP en la Diputación los próximos cuatro años”. Fue otro brindis al sol de Jácome a sabiendas de que un pacto del BNG con él era imposible.

También culpó al PP y PSOE de Ourense de ser los responsables de lo sucedido y, señala que en la noche del viernes “activaron el plan fiesta” para celebrar un supuesto acuerdo de los ediles de PP, PSOE y BNG por el que Paco Rodríguez sería alcalde. Un acuerdo que se frustró, tras entrar en litigio de nuevo las direcciones gallegas de su partidos, para las que la Diputación era el objetivo, antes que eliminar a Jácome de la Alcaldía.

Finalmente, indicó el alcalde de Ourense, “ si el PP quiere la Diputación y nosotros gobernar en el Concello hay estabilidad, mientras que si nosotros queremos gobernar en el Ayuntamiento y el PSOE también, ahí no hay estabilidad”, dijo.

Título para uin despiece 1 col cp 18 de Faro

Texto de prueba texto de prueba prueba de texto Tba texto de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba afsdftexto de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba texto d sdfsde pruefsdaba texto de prueba textfsa de prueba texto de prueba texto de pruetexto de prueba texto de pruetexto de prueba texto de prueba texto de sdfsdfsdaf texfsafto de prueba texto de sdfprueba texto de prueba texto de pdfdfasfueba texto de prueba textdsfsf de prueba texto de prueba texto de prueba texto de pruedfdsfa texto de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prff fdsf ueba texto de prueba texto d df e prueba texto de prueba texto de prue

Título para uin despiece 1 col cp 18 de Faro

Texto de prueba texto de prueba prueba de texto Tba texto de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba afsdftexto de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba texto d sdfsde pruefsdaba texto de prueba textfsa de prueba texto de prueba texto de prueba texto dtexto de prueba texto de pruetexto de prueba texto de pruee sdfsdfsdaf texfsa textfsa de prueba texto de prueba texto de prueba texto dtexto de prueba texto de pruetexto de prueba texto de pruee sdfsdfsdaf texfsa textfsa de prueba texto de prueba texto de prueba texto dtexto de prueba texto de pruetexto de prueba texto de pruee sdfsdfsdaf texfsa textfsa de sdfsdfsdaf texfsa textfsa de prueba texto de prueba texto de prueba texto dtexto de prueba texto de pruetexto de prueba texto de pruee sdfsdfsdaf texfsafto de prueba texto de sdfprueba texto de prueba texto de pdfdfasfueba texto de prueba textdsfsf de prueba texto de prueba texto de prueba texto de pruedfdsfa texto de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prff fdsf ueba texto de prueba texto d df e prueb.