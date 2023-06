España no llevó ningún proyecto al fondo de 6.200 millones de la UE para el Corredor del Noroeste

El mecanismo Conectar Europa de la UE dotado con 6.200 millones para impulsar las redes de transporte transeuropeas nunca tuvo oportunidad de asignar fondos al Corredor Atlántico ferroviario del Noroeste porque el Gobierno no presentó a la convocatoria de 2022 ningún proyecto relacionado con Galicia de esta línea de ferrocarril que unirá toda la fachada atlántica de Europa. El Ministerio de Transportes así lo confirmó ayer, alegando que se ha “priorizado” financiar esta infraestructura con fondos del Plan de Recuperación y de Feder porque “tienen mejores condiciones” y que, por otra parte, no es compatible que un mismo proyecto obtenga fondos de diferentes programas.

“En esta convocatoria concreta de 2022 no iba ningún proyecto específico para Galicia. Solo iba uno en el que participaría conjuntamente con otras comunidades autónomas que desafortunadamente no fue seleccionado por la Comisión y que era sobre sistemas inteligentes de transporte”, explica Transportes. Añade el Ministerio que, no obstante, los fondos europeos se tienen que entender como herramientas globales y complementarias de cofinanciación. “Los fondos CEF —los 6.200 millones asignados el jueves— son una línea más y en Galicia se está priorizando el uso de los fondos Feder y del Plan de Recuperación para financiar el desarrollo de las infraestructuras como el Corredor Atlántico, por ejemplo en Vigo y en Ferrol”.

Esta exclusión del Noroeste en este último reparto, la Xunta la consideró una “pésima noticia”, valoración que también comparten los empresarios y el Clúster da Función Loxística de Galicia. “Es una pena que una vez más Galicia quede desconectada”, censuró el presiente del Círculo de Empresarios de Galicia, Manuel Rodríguez. “Las infraestructuras físicas son imprescindibles para el movimiento de mercancías, llevamos tiempo reclamando un corredor que nos abra a Europa y, una vez más, llegamos tarde”, reprobó.

Desde las Cámaras de Comercio también se manifestó el malestar de los empresarios por el “retraso” en el desarrollo del Corredor Atlántico y lamentan el resultado “nulo” de la gestión, al menos hasta el momento, del comisionado, nombrado a principios de año para intentar contener las protestas del Noroeste.

Las lectura negativa también llega por parte del Clúster da Función Loxística. “La nueva exclusión del Noroeste de la asignación de fondos del mecanismo Conectar Europa es una muy mala noticia para el empresariado gallego. Estamos hablando del principal fondo para la mejora de las infraestructuras del transporte y, una vez más, el Noroeste queda excluido, lo que nos produce una desagradable sensación de déjà vu”, denuncia su gerente, Iago Domínguez.

Siendo “muy importante” las infraestructuras, el Clúster insiste, por otra parte, que Galicia podría mejorar sensiblemente su transporte ferroviario de mercancías incrementando, mientras no se proceda a la renovación de la línea, los servicios, aunque para ello Renfe tendría que disponer de una directriz clara en este sentido, “que a día de hoy no existe”.

“Las complicaciones en nuestras infraestructuras hacen menos interesante a las empresas privadas entrar en la comunidad y priorizan otras zonas. A todo esto se suma la falta de terminales de cambio modal, cuestión que también se podría trabajar desde los proyectos presentados al mecanismo Conectar Europa”, concluye Iago Domínguez.