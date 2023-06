Baltar advierte de que solo él decidirá si se presenta o no para presidir el PP de Ourense

Quien marca los tiempos en el PP de Ourense es su presidente, José Manuel Baltar, que se tuvo que apear de su candidatura a la Diputación, pero que aún conserva el mando en el partido. Ayer aseguró que será él mismo el que decida si vuelve a presentarse o no a presidir el PP provincial cuando se convoquen el congreso, mostrando así su malestar con el líder del PPdeG, Alfonso Rueda, que hace dos semanas avanzó que tras renunciar a la Diputación, Baltar también tendría que dejar la dirección del partido.

Esta segunda parte de la hoja de ruta del barón ourensano no le fue consultada. “Creo que hubo un malentendido [sobre las declaraciones de Rueda]. No me gusta hablar de conversaciones privadas, pero lo que está claro es que quien debe de anunciar si alguien se presenta, esa es la persona que decide presentarse o no”, indicó, claramente incómodo con la actitud de Rueda por mostrarle de algún modo la puerta, aunque “sin fecha”, para que abandone la presidencia del PP provincial.

El aún presidente en funciones de la Diputación salió también al paso de los críticos de su partido en Ourense que apuestan por la renovación y le acusan de estar “presionando” en cada partido judicial para que salgan los diputados que él impone y poder así elegir al final un futuro presidente de la corporación provincial afín al baltarismo.

A este respecto, señaló que “no presiona” a nadie. “Hablo con todos y trabajaré a gusto con el que sea presidente o presidenta, porque todos los nombres que están saliendo fueron elegidos por el que les habla, para encabezar las candidaturas en sus ayuntamientos”, dijo.

Manuel Baltar hacía estas declaraciones, a preguntas de los medios, en una convocatoria de presentación de la XXX edición del Pan de Cea. No da fechas sobre su permanencia al frente del PP ourensano. Fue elegido en septiembre de 2021 y su mandato culminaría en septiembre de 2024, pero “todo depende de cuándo se convoque el congreso”. “No sé si el PPdeG lo hará antes o después de las autonómicas, eso competencia suya. En ese momento se postulará quién optará a ser presidente del partido”, añadió.

A la pregunta de si se marcha de la Diputación de forma voluntaria, o lo echaron (el PPdeG ) Baltar respondió que había avisado con tiempo: “Ni siquiera fui a recoger el acta en el concello de Esgos, fue una decisión personal, que consiguió el objetivo que se pretendía, gobernar la Diputación de Ourense, y yo no iba a ser un obstáculo”.

Posteriormente, Manuel Baltar volvía a comparecer en el cenobio de San Pedro de Rocas, Esgos, pueblo natal y feudo del baltarismo, para presentar a los candidatos al Congreso y al Senado por la provincia.

Pero evitaron una foto oficial claramente incómoda pues allí estaban Paula Prado, la secretaria xeral del PPdeG, desde el que salió la “orden” de que había que relevar a Baltar en la Diputación, y Luis Menor, el número dos al Senado y candidato de la discordia, a su pesar, pues es uno de los que defienden los críticos del PP de Ourense como el mejor perfil para presidir la Diputación, mientras que Baltar desde el PPdeOU estarían promoviendo a otros afines y fieles como César Fernández, alcalde de Ribadavia y vicepresidente de la Diputación, tras caer la opción de Ana Villarino, secretaria del PP de Ourense, al no reunir los avales necesarios para ser diputada provincial por Verín.