Ana Pontón: “O bipartidismo leva décadas ‘troleando’ a Galicia e o BNG pode cambialo”

Ana Pontón (Sarria, 1977) sitúa ao BNG como única garantía de evitar o “troleo” que PP e PSOE lle fan a Galicia “desde hai décadas”, o seu xeito de definir a “discriminación” ás necesidades deste país. Nas eleccións xerais do 23 de xullo, o Bloque aspira a conseguir grupo propio e condicionar a política estatal, como fan os nacionalismos catalán e basco.

Que se xoga Galicia o 23-X?

Xógase facerse respetar, que os nosos problemas empecen a ter solución. E para que Galiza se faga respetar, necesitamos un grupo galego forte do BNG que poña a axenda galega no centro da política. O bipartidismo leva décadas troleando a Galicia e é o momento de bloquear o bipartidismo e apostar por facernos respetar. Tamén nos xogamos se vai haber unha involución en dereitos e liberdades. Nós imos ser un muro de contención porque nos imos permitir un goberno da dereita.

Pero as enquisas apuntan un cambio de ciclo. Coincide?

Estou convencida de que a dereita non vai ter maioría absoluta e que iso nos dá unha inmensa oportunidade aos galegos de facernos respetar no Estado, da man dun grupo galego do BNG.

Ter un grupo propio significa alcanzar os cinco deputados, dous por encima do seu récord e catro máis que agora. É unha meta demasiado ambiciosa?

Cando se fala de Galiza non podemos baixar o listón. Demostramos noutros procesos electorais que somos capaces de romper os teitos que historicamente tivo o nacionalismo e, sobre todo ,é un obxetivo que invita a sociedade galega a facer unha reflexión. Levamos demasiados anos vendo como os partidos estatais se alternan na discriminación a Galiza. Facerse respectar é reclamar as mesmas infraestructuras ferroviarias que teñen outras partes do Estado, por exemplo, non permitir que se discrimine o Corredor Atlántico de mercadorías mentres o Corredor Mediterráneo vai como un tiro... Facerse respetar é dicir que non imos permitir que Galiza sexa unha colonia enerxética de Madrid.

Esas reclamacións estaban no acordo de investidura que asinaron vostedes co PSOE e non se lograron. Por que?

Quen ten que explicalo é quen incumpre os seus acordos, porque o BNG cumpriu. O Goberno de Pedro Sánchez non lle fallou ao BNG, senón aos galegos. E estou convencida de que toman nota e confiarán en nós. Demostramos que un só deputado do BNG é máis útil que 22 ao servizo de todas as forzas estatais. E aí está, por exemplo, a rebaixa histórica das peaxes na AP-9.

De non lograr ese obxetivo de grupo parlamentario, será un fracaso para o BNG?

Estou convencida de que imos a seguir medrando e facer que Galicia cada vez teña máis peso na política estatal. Sería moi positivo que fósemos determinantes. Hai un comentario que se repite moito: que ben negocian os vascos e os catalans. Non é por seren máis listos, é porque a súa cidadanía aposta por que haxa grupos fortes nacionalistas que lles permiten condicionar a política estatal. E iso pode facelo Galicia da man do BNG.

Prefire a Pedro Sánchez ou a Alberto Núñez Feijóo como presidente do Goberno?

Nós non imos favorecer un goberno da dereita e o BNG vai traballar para que haxa unha maioría no Congreso que evite calquera involución e calquer recorte de dereitos. Pero tamén imos ser moi exisentes, porque é evidente que o próximo goberno ten que cumplir os seus compromisos con Galiza. Estamos quedando atrás na distribución dos fondos Next Generation, nos investimentos en infraestruturas... E hai asuntos estratéxicos, por exemplo, para Vigo, como é a conexión con Portugal, que están durmindo o sono dos Xustos. Durmíano con Rajoy e con Pedro Sánchez. Como podemos cambiar este trato discriminatorio, este troleo que as forzas estatais lle dan a Galiza? Pois apostando con decisión polo BNG.

Serían esas as súas prioridades nun acordo de investidura?

Temos toda unha serie de prioridades, desde o pagamento da débeda en dependencia, a mellora das infraestruturas, unha AP-9 galega para ponerlle fin a esas peaxes que son un abuso...

Coa súa transferencia, podería revertirse a propiedade?

Coa cesión teríamos ferramentas para poder actuar desde aquí, porque se non o que estamos é simplemente queixándonos do que non fai o Estado. Que vai pasar coa propiedade? Estamos pendentes do que pasa con ese procedemento aberto en Europa que cuestiona a legalidade da ampliación da concesión que fixo Aznar. Sen ela, o próximo de 18 de agosto a AP-9 deixaría de ter peaxes. Iso é o que lle debemos ao PP.

Que lle pareceron as entrevistas a Sánchez e Feijóo en El Hormiguero?

Pois non as vin. O que vexo é que desde os medios hai moito interés en reforzar un bipartidismo que sempre foi letal para Galicia. A mi encantaríame ir, pero non sei por que só convidan a PP e PSOE.

Tachou de machista a Alfonso Rueda por negarse a debater con vostede.

Cando en 2008 Feijóo propuxo ese debate era o campeón dos debates. Sen embargo, cando é unha muller a que o propón dise que estou necesitada de atención. E todos sabemos o que se quere dicir cando se pon necesitada ao lado do nome dunha muller. Pídolle a Rueda que o retire. Non vou calar ante este tipo de actitudes e estes comentarios que son machistas.

Que opina da lei do si é si, que xerou a reducción de condenas de centos de agresores sexuais? O BNG apoiouna.

É evidente que é un avance nunha maior protección das mulleres ante situacións como as da Manada, pero houbo un erro técnico á hora de non recoller unha previsión sobre como se tiña que aplicar transitoriamente esa lei. Iso non xustifica o paso atrás que PP e PSOE pactaron logo. Evidentemente, repúgnannos esas reduccións de penas, pero fíxose unha utilización electoralista dun tema moi grave por parte de quen está tentando socavar os dereitos das mulleres. O PP co seus pactos con Vox demostra que está disposto a dar pasos atrás nas liberdades da muller con tal de manter o poder.

“Eu non cobro un sobresoldo por ser voceira nacional como no PP, é máis aporto o 30% da miña retribución”

As eleccións autonómicas deberían celebrarse en verán de 2024, pero cre que haberá adianto electoral en Galicia?

Non o sei. A quen ten que llo preguntar é a Rueda. O que teño moi claro é que o PP está moi nervioso. Estamos vendo ademais que hai disensións importantes, como o desplante que lle acaba de facer Baltar a Rueda. Non se vía desde as épocas de Fraga. É evidente que hai unha fenda e unha división que cada vez se fai máis patente porque hai unha certa debilidade no propio PP que, por moito que diga, tivo un resultado que non era o que esperaban nas pasadas eleccións municipais. E eu estou convencida de que o PP, como fixo sempre, vai poñer as eleccións cando crea que é mellor para o PP e non para Galicia.

E que lle parece entón que se celebren a xerais o 23 de xullo?

A verdade é que me parece pouco relevante porque xa temos aí a cita.

Como é a súa relación co PSdeG? Resulta máis difícil logo das municipais, nas que lle arrebataron a Alcaldía de Santiago e eles se negaron a entrar no goberno?

Eu teño unhas moi boas relacións co PSdeG, acabamos de verlo nas últimas eleccións municipais, onde chedamos a acordos para que haxa gobernos alternativos ao PP. E, en todo caso, creo que en política é sempre moi importante non confundirse de adversario.

Tampouco lle molestan as críticas sobre o posicionamento do Bloque, por exemplo, sobre a guerra de Rusia que fan os socialistas?

En política hai que ter sempre a intelixencia para non confundirse de adversario.

Que pensaría se vise a Feijóo de presidente do Goberno, tras 14 anos criticando a súa xestión?

Estou convencida de que non imos ver esa imaxe.

Por certo, cobra tamén vostede un sobresoldo da súa formación, como fai el con cargo ao PP?

Non, eu fágolle unha aportación ao BNG. Temos unha carta financieira e aportamos en torno a un 30% das nosas retribucións.