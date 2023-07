La conductora que causó el accidente mortal en Ribeira (A Coruña) con dos jóvenes fallecidos en mayo de 2019 ha alegado que no era consciente del riesgo de accidente debido al consumo de alcohol y fármacos derivado de una situación de malos tratos y tras dos intentos de suicidio. Así lo ha manifestado en la vista de apelación celebrada este lunes en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). "He sido una mujer maltratada y empecé a beber, fui a psiquiatras y me intenté suicidar dos veces", ha declarado la acusada en su turno de palabra.

"Ojala hubiera muerto yo, si tiene que castigarme lo entiendo --dirigiéndose al magistrado presidente--, pero soy inocente", ha dicho tras pedir perdón a las familias de las víctimas. Su defensa, que ha solicitado la revisión de su condena por considerar que existe "contradicción en el veredicto del jurado" y la atenuante de dilaciones indebidas, ha insistido en que el objeto de acusación es homicidio imprudente y en "ningún caso" con calificación de doloso. Frente a ello, Fiscalía y acusación particular han pedido que se mantenga la pena de 12 años y medio de prisión que dictó la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, en base al veredicto del jurado y que la defensa recurrió ante el alto tribunal gallego. El fiscal ha explicado que durante el juicio ha quedado acreditada con "datos objetivos" la afectación alcohólica y de fármacos de la acusada en el momento de los hechos, así como que tenía sus facultades para conducir "inmensamente afectadas". No obstante, ha argumentado que esta condición "no influía en su capacidad para comprender que conducía con una velocidad excesiva por el carril contrario y era totalmente consciente de la altísima probabilidad de provocar un accidente con graves consecuencias". En la misma línea, la acusación particular ha considerado que el recurso de la defensa tiene "poca viabilidad". HECHOS En la sentencia, la acusada fue considerada culpable de dos delitos de homicidio doloso, en concurso con un delito contra la seguridad vial. El tribunal del jurado consideró probado que, sobre las 18,35 horas del 5 de mayo de 2019, la acusada conducía por la carretera AC-305, que une Padrón y Ribeira, cuando, a la altura de Palmeira, al tomar una curva a la derecha, invadió el carril de sentido de circulación contrario y colisionó frontalmente contra otro coche en el que viajaban un hombre y una mujer, quienes fallecieron como consecuencia del impacto. Los miembros del jurado entendieron acreditado que la acusada circulaba a una velocidad de unos 130 kilómetros por hora, cuando el límite de velocidad establecido en la zona era de 70, y bajo los efectos del alcohol y de fármacos antidepresivos y antipsicóticos que afectaban a su capacidad de manejar un vehículo.