Las víctimas piden estar en las campañas de la DGT: “No queremos publicistas ni actores”

¿Cuál es el impacto de las campañas de sensibilización en televisión? “Mi marido, que fumaba desde los 14 años, lo dejó cuando vio a su padre morir ahogado en el vómito de su propio hígado”, asegura Pilar Rosanes al ser preguntada por la efectividad de los anuncios de la DGT. Los spots de este verano, que presentan a tres homicidas —actores— conversando en el salón de su casa o junto a la mesa de la cocina con sus víctimas ensangrentadas años después del accidente, pusieron en pie de guerra a los familiares de fallecidos en el asfalto, que reclamaron a Pere Navarro su retirada por presentar a los “homicidas como víctimas”.

Pilar, afincada en Barcelona y de origen gallego, dio una nueva vida en redes sociales hace casi tres años a su hijo Josep, un joven de 20 años que falleció mientras circulaba con su moto, acompañado por su padre, tras invadir su carril un conductor que circulaba al menos a 116 km/h en una curva limitada a 70 km/h en la AC-442, a su paso por Dumbría. “Sería mucho más efectivo que las campañas no fueran diseñadas por un publicista ni escenificadas por actores”, sostiene la madre de Josep.

Desde Stop Accidentes, su delegada en Galicia, Jeanne Picard, advierte de que las campañas “duras” resultan una “película de ciencia ficción” para el espectador. “El mensaje no llega porque no te lo crees, lo ves alejado de la realidad; le falta sensibilidad”, apunta Picard, que lamenta que no se tenga en cuenta a las víctimas a la hora de diseñar los anuncios que realiza Tráfico para crear conciencia. Su lucha al frente del colectivo comenzó tras perder a su hijo el 1 de enero de 2000. Fue embestido a las seis de la mañana por un conductor que volvía de celebrar el fin de año. Santi había salido temprano al campo a ver unos pájaros, porque él era ecologista convencido.

“La presencia de la ausencia”

Tenía 33 años, era educador social. Justo el día de Navidad le dijeron que le iban a hacer un contrato, el primero de su vida. Nunca llegó a empezarlo. “23 años después —clama Picard— es como si hubiese ocurrido ayer. Las víctimas no se olvidan. Vivimos con la presencia de la ausencia”.

En la última campaña de Tráfico, bajo el lema Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida, los spots en televisión presentan a tres homicidas (Cristina, Martín y David) hablando años después con la persona a la que mataron en la carretera. Ante los personajes ensangrentados que encarnan Lolo, Juan y Carlos, muestran la angustia emocional, la culpa, la ansiedad, el estrés postraumático que supone haber matado a alguien en un siniestro de tráfico provocado por el consumo de alcohol. Esta campaña indignó a las víctimas y llevó a la delegada de Stop Accidentes en Galicia a enviar un escrito al director de la DGT para reclamar su retirada. ¡Nos dicen que el homicida sufre, que lo va a pasar mal toda su vida y parece que la víctima está casi disculpándolo! Sencillamente en el vídeo sobra la víctima, está muerta”, transmitió Picard a Pere Navarro, tras advertirle del mensaje confuso y poco respetuoso con las víctimas.

Pero no solo las familias cuestionan la efectividad de las campañas con imágenes duras de la DGT. Un estudio de la fundación Mapfre presentado esta semana, Evaluación de las campañas de tráfico y seguridad vial, concluye que las imágenes violentas o desgarradoras aunque sean más impactantes no tienen el resultado que se desea: generar conductas responsables al volante. Por el contrario, los anuncios “amables” son percibidos como una recomendación constructiva, ya que enseñan y transmiten conocimientos que se pueden retener más.

La delegada de Stop Accidentes en Galicia apela a la DGT a volver a contar con las víctimas, como había hecho la anterior empresa que llevaba las campañas de Tráfico. “Para las víctimas, las imágenes duras son difíciles de ver y para la población en general les resulta como una película, como algo irreal”, apunta Picard, quien añade que cuando hay actores el mensaje si diluye. “Falta sensibilidad y emoción”, cuestiona.

Pilar Rosanes recuerda a Tráfico que las víctimas mortales de la violencia vial “tienen nombre, rostro, vida”. “Ellas no pueden hablar pero si la DGT les diera voz, lo harían a través de todos los que les queremos”, defiende. “Josep, mi hijo, —añade— tiene una nueva vida en una red social. Una nueva familia que ha llegado hasta él a través de unas pequeñas narraciones que escribo y publico en la red y de los vídeos y las fotografías que las acompañan”. Desde que creó esta nueva vida para su hijo hace casi tres años en redes sociales, “Josep Boan tiene una nueva familia que le quiere, que conoce lo que un conductor —que no guardó ni la más mínima norma de prudencia— le hizo”.

Son muchos los miembros de esta familia que escriben a Pilar para decirle que desde que conocen a Josep no han vuelto a contestar al móvil al volante, que piensan en él cuando arrancan el motor del coche. “Y yo pienso cuando los leo, “Josep ha salvado una vida. ¿La DGT quiere que sus campañas sensibilicen a quien las ve? Pues que escuchen a Josep, un fabuloso hijo, hermano, nieto, sobrino, amigo, alumno, compañero que ya no podrá ser esposo, padre, tío, profesor, porque un conductor le robó la vida ante los ojos atónitos de su padre en una curva de camino a Santiago”, concluye.