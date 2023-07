El juicio del Alvia entra en su recta final: faltan tres sesiones para quedar visto para sentencia

Nueve meses y medio después de iniciarse el juicio del Alvia, el proceso afronta su recta final. Ya solo faltan tres sesiones para que quede visto para sentencia. La última jornada será el próximo jueves, cuando intervengan las defensas de los dos acusados, el maquinista Francisco José Garzón y el que fuera director de Seguridad en la Circulación de Adif Andrés Cortabitarte. Además, ambos tendrán la opción, si así lo estiman oportuno, de ejercer el derecho a la última palabra. Luego tocará a la magistrada, Elena Fernández Currás, dictaminar de quién es la responsabilidad del accidente que provocó la muerte a 80 personas y heridas a otras 145 y a cuánto ascienden las indemnizaciones.

El proceso experimentó un giro sorprendente cuando en la fase de conclusiones el fiscal retiró la acusación contra Cortabitarte por tener dudas sobre su culpabilidad, poniendo todo el foco en Garzón.

El abogado defensor del maquinista Javier Illanes, que llevó el tren Alvia accidentado hasta Ourense y luego completó el viaje en un vagón de pasajeros, sostuvo ayer que el único responsable penal del descarrilamiento es el exdirector de Seguridad de Adif. Javier Illanes declaró como testigo al comienzo del juicio, en octubre. Entonces, afirmó que era “de dominio público” que la curva Angrois, donde descarriló el convoy, estaba “desprotegida”.

Este extremo lo niegan tanto el propio acusado de Adif como la Abogacía del Estado, que representa a esta empresa pública (y no a Renfe). “Todos y cada uno de los hechos contenidos en nuestro escrito de acusación han sido acreditados”, destacó el abogado del maquinista.

En este sentido, explicó que pide solo la condena de Andrés Cortabitarte “por entender que tenía el dominio del hecho y estaba en su mano haber evitado el accidente, fuera cual fuera el factor humano que pudiera incidir en la línea de alta velocidad”. Así, observa un “claro hecho causal entre su conducta imprudente” y “el catastrófico accidente”.

En todo caso, la pena que piden para él no es la máxima, que sí solicitan otras partes –cuatro años de cárcel– pues “se limita a las lesiones” de Illanes al no verse “legitimados para solicitar penas por fallecimientos y lesiones de otras víctimas”. Por su parte, no está de acuerdo con la solicitud de pena a Garzón “porque todas las circunstancias que llevan a la condena de Cortabitarte deberían llevar a su absolución”. “Entendemos que el fiscal se percató de ello y prefirió la condena de Garzón”, indicó.

Ayer también intervino el representante de Allianz, la empresa con la que Renfe tiene contratado el seguro obligatorio de viajeros y que pertenece al mismo grupo que tiene el seguro de responsabilidad civil del Adif. Si Cortabitarte sale absuelto, Adif no tiene que hacer frente a indemnizaciones, por lo que Allianz pide que sí tenga que pagarlas aunque no se condene al exdirector de Seguridad en la Circulación.