Las víctimas del Alvia exigen “verdad, justicia y reparación” diez años después

Coincidiendo con el aniversario del descarrilamiento del Alvia, hace exactamente diez años, decenas de familiares y víctimas se concentraron ayer en las calles de Santiago de Compostela exigiendo “verdad, justicia y reparación”. Un año más rememoraron la tragedia ferroviaria más grande de la historia de Galicia, en la que perdieron la vida 80 personas y 145 resultaron heridas. Coreando lemas como ‘No están olvidados, están muy presentes, investigación independiente’, ‘Pastor, Blanco, ¿responsables para cuándo?’ o ‘Fiscal, perro no come perro’, emprendieron su marcha, que comenzó en la estación de tren, recorrió las calles del centro y acabó en la Praza do Obradoiro.

Familiares y víctimas del descarrilamiento cargaron maletas hasta la fachada principal de la Catedral. En ellas se leían palabras como “Razón de Estado”, “Ocultaciones” o “Pacto de la Curva”. Las maletas simbolizan “la gente que no pudo llegar aquí”. “Una empresa como Fomento, la única obligación que tiene, que es una empresa estatal, es llevar a todos los pasajeros al lugar de destino seguros, pero el tren nunca llegó. Con las maletas simbolizamos a todas las víctimas que nunca llegaron”, explica Arturo Domínguez, portavoz de la plataforma. Las palabras, representan que “también queremos justicia contra las mentiras que ha habido. Nos han querido ocultar la verdad”. “Nos gustaría que fuera un homenaje a las víctimas y a los familiares, pero al final tenemos que reivindicar que nos han ocultado, que no nos han dicho la verdad y que todavía está pendiente que se investigue el accidente”, añade.

En la misma semana en que el proceso quedará visto para sentencia, reclaman una resolución “ejemplar”. “Han pasado diez años y todavía no se ha celebrado el juicio. Es lamentable que una década después todavía no tengamos una sentencia. Venimos aquí a exigir que se sepa la verdad para que no vuelva a ocurrir algo así. Si no, será algo cíclico”, explica Arturo Domínguez.

Sobre la sentencia, que previsiblemente se conocerá a finales de año, admiten confiar en la jueza. No piensan lo mismo de la Abogacía del Estado y del fiscal, que, dicen, “han demostrado ir contra la verdad”. “El fiscal retiró la acusación el otro día en un giro inesperado y confiamos en que la jueza culpe a Cortabitarte”, continúa el portavoz, que a su vez señala que “no entra en ninguna cabeza que se inaugure una línea de alta velocidad y veinte meses después haya un accidente tan terrible”. Sin dejar de lado al maquinista, Francisco Garzón Amo, inciden en la responsabilidad de Andrés Cortabitarte, que era el director general de Adif en el momento del accidente, y en las causas que originaron el descarrilamiento. En el proceso judicial se retiró la acusación a este último, de modo que solo se mantiene contra el maquinista por 80 delitos de homicidio y 145 de lesiones por imprudencia profesional. Por eso, una de las pancartas tras la cual se han manifestado recogía la frase “mayor responsabilidad de Cortabitarte”. Es lo que llaman “Pacto de la Curva”, un entramado de “los poderes del Estado” para “encubrir la verdad” sobre la ausencia de medidas de protección en la línea.

Al comienzo, una de las afectadas, Inma Mayer, leyó el manifiesto con el que la plataforma apunta a Cortabitarte. “Sin obviar el descuido del conductor, que se produce en cuestión de segundos, hay una mayor responsabilidad en Cortabitarte, quien, como dijo el fiscal ante su inesperado giro de guión, no cumplió con su deber dentro de Adif de velar por que la línea fuera segura, y desconectó el sistema de control de velocidad sin realizar previamente una evaluación del riesgo que dicha desconexión podía suponer para la seguridad en la circulación”, concluye el texto. La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y la eurodiputada del BNG Ana Miranda también lamentaron públicamente lo ocurrido y se sumaron a las demandas de familiares y víctimas. Ambas apelaron a la necesidad de “justicia” a diez años de, según Sanmartín, haber pasado “la peor noche” de la historia de la ciudad.

Además, en la marcha los asistentes caminaron detrás de otra pancarta en la que se leía “una sentencia ejemplar”. Para Domínguez es clave a la hora de sentar un modelo, para que no se vuelva a repetir una catástrofe de semejantes magnitudes. “Tenemos un lema que es ‘verdad, justicia y reparación’, y las queremos por ese orden. Las dos primeras no son negociables: si no se sabe la verdad, no se puede hacer justicia y no podemos reparar el daño”, explica Domínguez.

Como cada año, el acto se dividió en dos partes. Ya por la tarde, homenajearon de forma íntima a las víctimas en la curva de Angrois.