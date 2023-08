Medio Rural dejará de limpiar la biomasa de los concellos que no tengan plan contra incendios

Pese a que es un mandato legal desde hace dieciséis años cuarenta concellos gallegos se resisten aún a contar con planes de prevención contra incendios forestales. Y otros 52 están elaborados, pero pendientes de aprobación. La Consellería de Medio Rural quiere apremiar a estos municipios a cumplir con sus deberes. Para ello ha incorporado una novedad al convenio firmado con la empresa pública Seaga y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para la gestión de biomasa en las franjas de seguridad. Los municipios que no hayan aprobado su plan contra el fuego antes de julio de 2024 no podrán adherirse a este acuerdo y, por lo tanto, no recibirán apoyo de la Xunta para desbrozar fincas en los perímetros de seguridad de los núcleos poblados. Y si ya están adscritos, el Gobierno gallego suspenderá el convenio y dejará de asumir estas tareas de limpieza.

La aprobación de planes municipales contra incendios es una obligación contemplada en la Lei 3/2007. Desde entonces se han elaborado 273 protocolos, de los cuales 221 ya fueron aprobados por los respectivos gobiernos municipales. Es decir, quedan pendientes de ese trámite 52 corporaciones locales y hay otros cuarenta concellos que ni siquiera han empezado a diseñarlo. La Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado manda cartas cada verano a estos ayuntamientos para instarlos a cumplir con sus deberes legales. Para meterles más presión la Consellería de Medio Rural condicionará la ayuda que presta para limpiar las franjas de seguridad a que estos ayuntamientos se blinden contra los incendios mediante un plan de prevención. La maleza es uno de los principales factores de riesgo de los incendios forestales. La limpieza de los perímetros de seguridad que rodean viviendas e infraestructuras es vital, pero es competencia municipal y muchas corporaciones, sobre todo las más pequeñas, carecen de medios para asumir los desbroces. De ahí que en 2018 la Xunta firmara un convenio con la Fegamp para que sea la empresa pública Seaga la que asuma estos trabajos. Hay 282 ayuntamientos adheridos. El Diario Oficial de Galicia publicó ayer un añadido a este acuerdo de colaboración suscrito con los municipios gallegos. Además de fijar a los ayuntamientos un plazo máximo para contar con planes de prevención contra incendios que será julio de 2024, se abre la puerta a que la Consellería de Medio Rural se encargue de realizar comunicaciones, apercibimientos e imposición de multas coercitivas a los propietarios de fincas sin limpiar. Además, a la hora de priorizar las zonas que se deben desbrozar cada año, se tendrán en cuenta las áreas delimitadas como de riesgo de incendios forestales por los propios ayuntamientos dentro de sus planes de prevención. Para agilizar el cobro de los trabajos de limpieza a los propietarios, cuando se ejecuta una limpieza subsidiaria por parte de Seaga, será la Administración autonómica la que se encargue de la recaudación para después compensar a la empresa pública por los gastos en los que haya incurrido en la limpieza de esas fincas. Se adapta así el convenio a los cambios de la ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2023 aprobada el pasado mes de diciembre.