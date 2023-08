El hasta ahora portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, y el vicepresidente primero de la Xunta, Diego Calvo, coincidieron ayer en que su jefe de filas y presidente gallego, Alfonso Rueda, pondrá fecha a las elecciones autonómicas de acuerdo “con el interés general” de la población gallega.

“Las elecciones serán cuando lo diga el presidente y, como lo conozco, sé que las convocará cuando sean más convenientes para el interés general”, explicó Puy, en la que será su última rueda de prensa como portavoz en la Cámara gallega.

Aunque Rueda ya ha enfriado la posibilidad de un adelanto de las gallegas, que tocarían el año que viene, Puy fue preguntado por la posibilidad de que Rueda opte por fijar las gallegas con unas generales en el hipotético caso de que un bloqueo estatal obligue a una repetición de los comicios.

En este punto, Puy se declaró “optimista” y aseguró que él todavía no pierde la esperanza de que el “ganador” el 23J, Alberto Núñez Feijóo, pueda formar gobierno. Si esto no ocurre quedarían dos escenarios: un gobierno dirigido por Pedro Sánchez o que vuelva a haber elecciones. Por ello, apeló a esperar “a ver qué pasa”. “No me atrevería a decir nada”, reflexionó, antes de reafirmarse en que, en todo caso, el presidente gallego “actuará teniendo en cuenta lo mejor para el interés general”.

“Ya veremos si hay bloqueo o no”, coincidió, por su parte, Diego Calvo. En todo caso, el vicepresidente de la Xunta contrapuso a Pedro Sánchez que convocó elecciones “por intereses partidistas” a lo que hará Rueda: “Vamos a estar pensando en Galicia”, señaló.