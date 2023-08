Hace apenas unas días que el Concello publicó su decálogo de buenas prácticas para los peregrinos. Su carteles de Fráxil en puntos selectos del recorrido y la oficina de turismo se plantearon como respuesta a los actos incívicos como pintadas y abuso del patrimonio o los ruidos y aglomeraciones de las que los vecinos se quejan. Dada su relevancia, la pregunta que queda en el aire es hasta qué punto ha calado esta iniciativa entre los visitantes y habitantes de rúa de San Pedro y los alrededores de la Praza da Quintana, dos de las zonas más relevantes en el final del Camino.

Ninguno de los peregrinos ha tenido noticia de los consejos aportados por el Concello de Santiago para los recién llegados. Ni siquiera trabajadores turísticos como la dependienta de Agasallos, Stepany Torres, o Kiara Fazoli, de la agencia de rutas turísticas de Santiago Travel Galicia, conocían esta iniciativa tan relevante para su sector.

Al tratar este tema a la peregrina y publicista de 26 años María Jesús Saco González, se le preguntó que medidas consideraría esenciales para que el Concello extendiese este decálogo. “Imagino que medios de comunicación y sancionar a la gente que no respeta. Al fin y al cabo es la única forma de que la gente entienda lo que se debe hacer”, indicó.

“Igual deberían sacarlo más a nivel nacional, porque si ha salido a nivel de Galicia solo...”, sugiere José Manuel Iglesias; “Repartir folletos”, propone Elizabeth Arau. Ambos conforman un grupo heterogéneo de caminantes de Zamora, Bilbao y Barcelona que lo completa José Luis Gutiérrez y Ángel Castro. Al hablar con este último, ofrece una solución distinta que se aleja de la promoción o la medida en cuestión. “Te lo voy a decir claro: que la Policía haga su trabajo”, afirmó.

A diferencia de los peregrinos y otros comerciantes, los encargados de hostales, hoteles y otros hospedajes son conscientes del decálogo, aunque no han tenido ningún comunicado oficial que se lo comunicase o les instase a anunciarlo entre sus inquilinos.

Javier Torreiro, director de 29 años del Hotel Rúa Villar, dijo sobre la posibilidad de comunicarle a sus clientes esta iniciativa: “Nosotros tenemos un público mayor, pero si que tenemos intención de poner las medidas que se aprobaron ahora”, reconoció.

“No lo tenemos como protocolo porque el personal que me viene aquí, la clientela, la verdad es que es gente muy correcta”, comentó Eva González, subdirectora del Hotel Casa Troya. “A lo mejor deberían informar más directamente a todos los comercios o todos los servicios como el nuestro, que estamos delante de la clientela. Que vengan por aquí y nos expliquen un poquito qué es lo que quieren hacer. Yo puedo conocer un poquito por las noticias, pero no tengo mucha más información”, añadió.

González también mencionó la presencia de patrullas policiales como medio de disuasión para bajar el índice de actos vandálicos en las calles. “Debería haber alguna pareja como hubo en la pandemia y como hubo hace muchos años atrás, cuando había parejas de policías, sobre todo por zonas muy concurridas de gente. A lo mejor hacen igual trapalladas, pero siempre hay un poco más de respeto si hay una patrulla por ahí”.

Loreto Rodríguez Rodríguez es una vendedora de 65 años ubicada desde hace mucho tiempo en la Praza da Quintana, justo frente de la Catedral; pero ella tampoco estaba familiarizada con el decálogo. No obstante, aportó su punto de vista sobre la polémica. “Yo no tengo problemas con ninguno (de los peregrinos). De que duerman, por supuesto que no estoy de acuerdo; ni que coman y dejen por ahí la basura. Ahora que coman y que recojan su basura lo veo bien”, indicó.

“Lo que debían hacer es abrir la puerta principal y no haber tantas aglomeraciones por las otras puertas”, comentó Loreto refiriéndose al acceso de la Catedral. “Eso es lo que hace hacer cola, cola y cola. Antes estaba la puerta santa grande abierta. Entraban y salían y no había tanto barullo”, explicó.