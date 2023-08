La asociación Investigal (Rede Galega pola Investigación) se movilizará el próximo 18 de agosto frente a San Caetano en contra de la convocatoria de ayudas predoctorales de la Xunta que, según denuncian, deja fuera “a muchas” personas candidatas al establecer unos criterios muy restrictivos.

La nueva convocatoria les obliga a estar matriculados en un programa de doctorado durante el curso 22/23 para poder acceder a las ayudas.. “Esto obliga a perder un año para poder acceder a estas subvenciones, lo que corta la actividad investigadora que generalmente se realiza durante las etapas de máster”. Según denuncian, quedan fuera “cientos de candidatos” ya que dicha matrícula se cerró en febrero de 2022.

Por otro lado, Investigal explica que la Xunta aumentó la nota media para el acceso a las ayudas. “Los criterios de calificación aumentan”, apuntan. Y alegan que las notas no están directamente relacionadas con la capacidad investigadora, lo que hace que en otras convocatorias de ayudas semejantes no exijan este requisito. “Y la Xunta, no solo lo mantiene, sino que lo endurece”, lamentan.

Investigal califica de “pésima” la gestión que el Gobierno gallego hace de estas ayudas y denuncia “los atrasos intolerables” en la convocatoria.

Los investigadores temen además que la orden de ayudas de este año vuelva a repetirse en 2024. “Se dejan tirados a posibles solicitantes, una promoción deliberada de precariedad, obligados a hacer curriculum o no desligarse del ambiente investigador, pero sin posibilidad de sustento económico”, critican.