A Paula Pardo le perdieron su carné de conducir durante el envío ordinario por correo. “Unos días antes de que caducara el permiso provisional que te dan al sacar el permiso pregunté en la autoescuela y en la DGT qué pasaba. Habían enviado el carné, pero a mí no me llegó nunca a casa, por lo que se tuvo que perder durante el propio envío”, relata la joven lucense, que tuvo que volver a la autoescuela donde realizó sus prácticas para que le solicitasen de nuevo su recién sacado permiso.

La Fábrica de Moneda y Timbre tarda un mes y medio en fabricar y enviar la tarjeta física con el permiso de conducción realizada con la base de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). Después, se procede a su envío mediante correo ordinario. Los retrasos o la pérdida de esta documentación son una realidad y es que actualmente los conductores pueden circular con el permiso provisional, expedido por las autoescuelas en el caso de los conductores novel y de los centros médicos de reconocimiento en las renovaciones , durante un período de tres meses.

La DGT desconoce los tiempos de envío o el porqué de los retrasos. Y es que hay quién recibe su carné en tan solo un mes, a quien le tarda tres meses en llegar y quien lo tiene que llegar a reclamar. Además, el organismo dependiente del Ministerio del Interior reconoce en su web que la documentación, aunque son casos excepcionales, se extravía. Así, en su página oficial se especifica lo siguiente: “Si hace mucho que te lo mandamos y no lo has recibido, es posible que se haya perdido. Contacta con tu jefatura para que lo vuelvan a enviar”.

Asimismo, se especifica que la aplicación de la Dirección General de Tráfico permite tener el nuevo carné de conducir de manera telemática de forma provisional, mientras se está a la espera de su llegada. Eso sí, para ello es preciso disponer de clave o firma electrónica.

“Es documentación, por lo que debería de llegar por correo certificado”, subraya la pontevedresa María Fernández, cuyo carné de conducir terminó en el buzón de los vecinos. “En mi caso no supuso ningún problema. Lo vieron en su buzón y me lo subieron a casa, pero puede haber situaciones en las que no sea así”, remarca al tiempo que indica que no entiende “por qué las multas llegan por correo certificado, pero el carné u otra documentación no”.

Una carta certificada implica realizar un seguimiento del envío y, por tanto, una comprobación de que ha sido entregado. Es decir, se deja constancia de la llegada del carné, pero supone un coste añadido.

En las autoescuelas señalan que la pérdida de los carnés “es una cosa excepcional”, aunque apuntan que los retrasos “son más habituales”. “En verano es normal que tarden más en llegar, porque hay gente de vacaciones y, además, es cuando se acumula un mayor número de gente que saca el carné”, indican desde la autoescuela Mata, que cuenta con dos sedes en la capital gallega.

Pagar de nuevo las tasas

Con todo, si la persona afectada no hace la reclamación de su documento antes de que finalice el plazo que marca la autorización, la Dirección General de Tráfico ya no lo considera problema suyo y es, por tanto, el usuario el que debe abonar la llamada “tasa de duplicado”

El despiste en los plazos puede tener un coste de 20 euros en el usuario de ser precisa la solicitud de esta tasa. Además, a esta cantidad se suman los 60 que los conductores deben de pagar para la emisión.

Las autoescuelas gallegas expidieron cerca de 28.000 credenciales en el último año

Las autoescuelas de la comunidad expidieron en el año 2022 un total de 27.684 nuevos permisos, según los datos registrados en el Anuario Estadístico General de la DGT. La gran mayoría de ellos, el 87%, se trato de permisos de tipo B, el más común de todos. En el conjunto estatal fueron 784.369 los nuevos titulares de permisos, un 11% menos que en el año anterior, aunque más que 2020, el periodo marcado por la pandemia. De este modo, el censo de conductores con licencia se situó en más de 27 millones de personas en toda España. Por provincias, A Coruña es la que mayor número de nuevos conductores alcanzó, con una cantidad que supera los 12.000 carnés. Así las cosas, Pontevedra se sitúa como el segundo territorio con más noveles al volante en la comunidad el pasado año al superar los 9.000. Por su parte, en Ourense son 3.177 y en Lugo la cifra se acerca a los 2.800. Fueron más de 56.000 los gallegos que se presentaron a la prueba de circulación para obtener su carné de conducir, aunque no todos lo hicieron con la misma suerte. Es más, casi la mitad de los aspirantes, concretamente un 48%, obtuvieron un resultado no apto en el examen. A la prueba teórica, que se realiza en las sedes de la DGT y que se trata del primer paso para poder ser quién de manejar un vehículo, acudieron unas 38.000 personas. En los resultados tuvieron menos de tres fallos, el máximo permitido para alcanzar el aprobado, el 59% de ellos.