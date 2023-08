Galicia está viviendo un verano de los más estable en lo meteorológico. El tiempo está siendo suave, acorde a lo habitual por estos pagos. Solo ha sufrido una de las tres olas de calor que ha padecido la península ibérica y tampoco está registrando un número significativo de tormentas, como las que, por ejemplo, el año pasado desataron los incendios más grandes de la historia.

Pero este fin de semana, el territorio gallego entrará en una abrupta montaña rusa meteorológica. El viernes entrará por el litoral atlántico una borrasca que dejará lluvias más propias del otoño, sobre todo en el noroeste. De hecho, la Agencia Española de Meteorología (Aemet) acaba de activar un aviso amarrillo para A Costa da Morte por acumulaciones superiores a los 40 litros por metro cuadro en 12 horas. También habrá alerta en la misma zona por vientos fuertes en el mar.

Según la previsión de MeteoGalicia, mañana Galicia quedará en la influencia de las bajas presiones, al llegar un frente en la segunda mitad del día. Se esperan cielos con más nubes cuanto más al oeste, donde habrá lluvias, sobre todo a partir del mediodía. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso —se acercarán a los 20 grados— mientras que las máximas descenderán ligeramente, hasta cerca de 27 grados en Vigo y 32 en Ourense. El viento soplará de componente sur, moderado en general, fuerte en el litoral atlántico.

El sábado será una jornada de transición hacia la influencia anticiclónica. Por la mañana tendremos el cielo cubierto en la mayor parte del territorio y precipitaciones débiles en muchas comarcas del interior y también del litoral sur. A partir de la tarde se abrirán claros, quedando el cielo más despejado en el este de Ourense y Lugo. Las temperaturas no tendrán cambios significativos. El viento soplará flojo de dirección variable.

Durante el domingo Galicia quedará bajo influencia anticiclónica. Con esta situación, se esperan cielos más nubosos cuanto más al norte y noroeste de Galicia y cielos con pocas nubes o con nubes altas en el resto. Bancos de niebla matinales en zonas de interior y brumas costeras en el litoral atlántico. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas en ligero ascenso. Los vientos soplarán de componente norte, flojos en general, moderados por la tarde en el litoral atlántico.

⚠️ Estos próximos días, las temperaturas serán altas, sobre todo en el este peninsular y Baleares. Pero a partir del fin de semana, el calor se intensificará y se extenderá a la mayor parte del país. Será un nuevo episodio cálido, con temperaturas inusualmente altas para la época pic.twitter.com/1FElWtInuS — AEMET (@AEMET_Esp) 16 de agosto de 2023

Episodio de calor

Y partir del lunes se espera que una masa de aire africano alcance la totalidad de la península y, parece, Galicia no se librará de esta vez. "Será un nuevo episodio cálido, con temperaturas inusualmente altas para la época", ha explicado el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo,.

Entre el domingo y el martes las temperaturas, tanto máximas como mínimas, serán muy altas para la época; estarán entre 5 y 10º por encima de lo normal en amplias zonas de la península.

"No es descartable que el episodio cálido acabe siendo una nueva ola de calor; no tendría una gran duración, pues es probable que ya el miércoles comiencen a bajar las temperaturas", ha explicado. Después, es posible que las tormentas sean las que marquen la pauta.