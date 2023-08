O aire atlántico comeza a refrescar as temperaturas, que seguirán baixando na fin de semana debido á entrada dunha masa de aire frío que arestora se sitúa no Atlántico👇



Hoxe día de sol no interior. No litoral, apertura de claros ao mediodía e de novo entrando as nubes á noite pic.twitter.com/xpMJrPUFI0