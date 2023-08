Sombras, ventiladores, playas, fuentes o piscinas sirvieron de refugio a centenares de gallegos en la segunda embestida de una masa de aire cálido, que continuó ayer sobre Galicia hasta rozar (de nuevo) los casi 43º en los termómetros, quedándose a solo una décima de la máxima alcanzada el día anterior en Vilamartín de Valdeorras, donde ayer se batió la máxima gallega con 42,8º, compartida también con el municipio de Ribas de Sil.

Cuando parecía que el calor no podía asfixiar más, los termómetros no daban tregua. Ourense a las 15.20h se acercaba a su récord, con una máxima de 42º. En Leiro, que se coló en el top 5 de temperaturas tórridas por segundo día, se alcanzaron los 41,9º. La predicción cumplida de la alerta naranja en el Baixo Miño y Valdeorras para hoy se reduce a amarilla.

Falta hacía porque la noche anterior tampoco hubo descanso... La madrugada no había refrescado el ambiente, con mínimas de hasta 30 grado en varios puntos de Galicia. Sin ir más lejos, en As Neves, Poio, Cuntis y Fornelos, en Pontevedra, y Vimianzo, en A Coruña. En concreto, a las 2.30 horas, la estación de San Nomedio, en As Neves, marcó 32 grados. Y con tanto calor, también llegaron las tormentas. Galicia registraba un total de 404 rayos desde la medianoche hasta el mediodía de ayer. La actividad eléctrica se concentró en A Mariña de Lugo, pero también afectó a comarcas como las de Ortegal y Ferrolterra y se detectaron rayos en el entorno de Santiago, Carballo y Santa Comba. ¿Hasta cuándo prosigue esta situación? Pues no mucho, a juzgar por los meteorólogos: Un frente llegará al norte de Galicia mañana, viernes, a primera hora. Habrá lluvias en A Coruña y Lugo y una bajada de temperaturas generalizada.