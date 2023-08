Solo tres de cada diez concellos tienen activos sus planes contra la sequía

“Lo primero que hago al levantarme es ir a abrir el grifo”, dice María José Fernández, alcaldesa de O Valadouro, un pequeño municipio lucense de apenas 2.000 habitantes donde no se recuerda una situación de sequía como la que viven en la actualidad. Ya no es solo que no se pueda reponer el agua de las piscinas, lavar los coches o regar los jardines. Es que hay horas punta en las que no hay presión ni para poner la lavadora. “Hasta el fontanero del ayuntamiento dice que en 32 años no ha visto nunca los puntos de captación tan bajos”, lamenta la regidora.

A pesar de la preocupación existente en los ayuntamientos del norte de Galicia afectados por la situación de sequía prolongada, y que van desde el río Mero a Ferrol y desde el río Mera a la ría de Ribadeo, la situación general en la comunidad es “más favorable” que la del verano pasado, según el gerente de Augas de Galicia. “No estamos especialmente mal y, desde luego, estamos mucho mejor que en el resto de España”, señala Gonzalo Mosqueira. A día de hoy, explica, el agua que hay “es suficiente” y “no hay riesgo de desabastecimiento”, pero hay que estar “vigilantes”. Los primeros, los ayuntamientos, que por ley deben contar con planes contra la sequía en los que se incluya una radiografía sobre la demanda de agua en el municipio, las medidas a tomar en función de las diferentes situaciones que se puedan dar y las alternativas para garantizar el suministro. No obstante, la realidad es que en estos momentos solo un tercio de los ayuntamientos tienen validado su plan contra la sequía, a pesar de ser una herramienta “fundamental”, apunta Mosqueira, para evitar que se actúe con “improvisación”. En el caso concreto de A Coruña, el Concello ultima un plan de emergencia fuera del plazo que marca la ley gallega, tal y como avanzó este periódico la semana pasada. La norma autonómica obliga a las poblaciones de más de 20.000 habitantes a contar con uno desde enero de 2022. Sin llegar al nivel de preocupación que se vive en los concellos del norte de Galicia con una situación de sequía prolongada, también en otras zonas de la comunidad se están teniendo que tomar medidas para evitar cortes de agua en el futuro. En situación de prealerta o escasez moderada se encuentran en estos momentos 14 ayuntamientos que dependen de los sistemas del río Anllóns, río Mero, Arteixo y la ría de A Coruña. Uno de ellos es A Laracha, donde han tenido que cortar el agua de las duchas en las playas de Caión y prescindir del riego de las zonas verdes. “Lo que pedimos a los vecinos es que sean responsables, porque, si la situación sigue así, podríamos tener que cortar puntualmente el suministro de agua”, asevera el alcalde, José María López, preocupado porque los inviernos “más suaves” que se están registrando hacen prever que el problema irá a más en el futuro. Al igual que en A Laracha, municipios como Bergondo y Betanzos han restringido el riego y prohibido el llenado de piscinas. Globalmente, y a pesar de registrar temperaturas más elevadas, la situación de los recursos hídricos es mucho más favorable en el sur de la comunidad, porque, como explica el gerente de Augas de Galicia, es el punto por el que entran a la comunidad los frentes que traen lluvias, como el que se registra esta semana y que dejará precipitaciones que, sin embargo, serán de carácter leve, por lo que no se prevé que tengan incidencia en el nivel de los ríos.