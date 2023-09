El PP ya no tendrá que seguir forzando a Manuel Cabezas para que deje su acta en el Concello de Ourense. El presidente de la junta local del PP y candidato a la alcaldía se va tres meses después de las elecciones municipales y dos después del pacto —con el que estaba en desacuerdo—, firmado entre su partido y Democracia Ourensana para garantizar al PP la Diputación a cambio de darle la alcaldía Pérez Jácome.

Ayer presentó su escrito de renuncia al acta , con lo que ya no asistirá al pleno municipal de hoy. Le sustituirá, la número 8 de la candidatura, Sonia Ogando, que ya fue concejala de Urbanismo durante el tiempo que duró el bipartito de Jácome y PP.

Cabezas cumplía así oficialmente lo que había anunciado hace poco más de dos meses tras el pleno de investidura de Gonzalo Pérez Jácome (DO) como alcalde, cuando dijo que dejaría su escaño.

Una decisión que se producía entonces al sentirse ninguneado por la dirección gallega del PP, que había sellado un pacto a sus espaldas la noche anterior por el que el PP dejaba la Alcaldía de Ourense a Jácome, que obtuvo 10 escaños, frente a 7 del PP, los 6 del PSOE y 4 del BNG, a cambio de que el ahora alcalde, apoyara al PP para seguir gobernando en la Diputación donde está en minoría.

De hecho el propio Cabezas y sus ediles, que iban a secundar con PSOE y BNG un acto para promover la investidura del candidato socialista como alcalde para montar un gobierno alternativo a Jácome, reconoció que se enteró horas antes del pleno de investidura de que existía un pacto del PPdeG con Jácome, que desautorizaba totalmente su acuerdo. Aquellas declaraciones de Cabezas, poniendo en tela de juicio el pacto de la dirección gallega con Jácome no gustaron en el PPdeG, y la situación empezó a hacerse aún más insostenible, pues el presidente de grupo municipal solo asistió al pleno de investidura de Jácome, pero cursó baja en las otras tres sesiones plenarias siguientes.

De hecho parte de la militancia, apoyada por el PPdeG que le había pedido en varias ocasiones a Cabezas que se fuera, pensaba forzar una junta local del PP para obligarle a dejar también ese cargo orgánico, y pedir una gestora provisional en tanto no se producía un nuevo congreso local para sustituirle.

Ayer a Manuel Cabezas confirmó que dejaba su escaño. Una decisión que toma a la vista de los resultados “democráticos” de las urnas que le impiden hacer lo que cree que mejor sabe hacer, “que es gestionar”.

“Considero que, después del 28-M, donde no alcanzamos el objetivo de gobernar el ayuntamiento; el liderazgo que se tiene que empeñar en el mismo, así como el que han de tener los compañeros del grupo municipal que tienen que asumir la responsabilidad del trabajo, no debe estar en mis manos y sí en la de ellos”, explica el ex candidato en una carta pública enviada al partido.

La primera llamada para comunicar que renunciaba al acta de concejal fue para Alfonso Rueda.