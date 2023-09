El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, iniciará en octubre las reuniones con los alcaldes gallegos que así lo hayan solicitado y arrancará por la regidora de Santiago, Goretti Sanmartín, con la que abordará la propuesta de la tasa turística para la ciudad. Lo hará el 2 de octubre a las 17.30 horas.

Continuarán con el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, el viernes 6 de octubre, a las 11.00 horas; y el lunes 16 de octubre, a las 17.30 horas, con el regidor de Ferrol, José Manuel Rey Varela. La última reunión informada será con el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, el miércoles 18 de octubre a las 17.30 horas. Con la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, el cuentro todavía no está agendado.

Goretti Sanmartín, según detalló Rueda, fue la primera en pedir la reunión y es además la alcaldesa de la capital de Galicia, por lo que será la primera a la que se le propondrá una fecha. Respecto a la tasa turística, el presidente de la Xunta remarcó que es un “tema importante” sobre el que ha reclamado documentación “desde hace mucho tiempo”. “Hace tres o cuatro semanas nos fue remitida, a principios de agosto. He de decir que aprovechamos más esas semanas que los sucesivos gobiernos municipales para remitirnos una documentación que nunca acaba de llegar”, afeó. Rueda irá a la reunión “con una opinión formada, pero no respuesta definitiva” para “intentar hablar con conocimiento de causa”. “Es un tema importante que afecta a toda Galicia y que no tiene ningún sentido tenerlo ahí sin tomar ninguna decisión, pero que hay que madurarlo mucho y meterlo en contexto”, defendió.