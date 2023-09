Las vacaciones más largas en 14 años de los diputados

Por primera vez en 14 años, el Parlamento gallego afrontó un mes de agosto de plenas vacaciones, pues la oposición prefirió evitar la convocatoria del órgano que rige el funcionamiento de la Cámara en período estival. La Diputación Permanente “vela por los poderes” del Legislativo tras su disolución por convocatoria electoral, asueto o “cualquier causa de fuerza mayor que impida reunir el pleno”. Su activación para fiscalizar el trabajo de la Xunta depende del presidente del hemiciclo, el popular Miguel Santalices, la petición de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los diputados, lo que impide al PSdeG solicitar su reunión en solitario. Solo puede hacerlo de la mano del BNG, aunque los nacionalistas sí disponen de capacidad para realizarlo en solitario. Ninguno lo ha hecho este verano.

“Sorprendentemente, la oposición no lo pidió este año. Para nosotros es una buena señal, será que no tienen mucho por donde atacar la gestión de la Xunta”, ironiza un miembro del PPdeG.

La resaca electoral, las miradas fijas en Madrid y el proceso para la investidura de Alberto Núñez Feijóo o, si fracasa como es previsible, de Pedro Sánchez acaparan la atención de la clase política gallega, además de que no se han producido grandes incendios o problemas, por ejemplo, de saturación de centros de salud, como otros veranos. “Convocar la Diputación Permanente no es obligatorio, pedirla o no depende de las circunstancias que se dan cada verano”, exponen desde el Bloque, un argumento similar al que se maneja en las filas socialistas, que reiteran su incapacidad para activar ese órgano por sí solos.

El año pasado, por ejemplo, Santalices convocó a la Diputación Permanente —integrada por un mínimo de once diputados, entre los que están representados los grupos parlamentarios de manera proporcional— a finales de agosto para debatir, a petición del BNG, si el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, comparecía de urgencia en la Cámara para explicar la muerte de una paciente en Baltar (Sanxenxo) “en un contexto de falta de ambulancias”. En 2021, los nacionalistas también pidieron que compareciese Feijóo ante el rechazo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a la obligatoriedad del certificado COVID para acceder a negocios de hotelería. “Creo que había mucho cansancio tras la campaña de julio y no ha habido grandes acontecimientos este verano”, reconoce un miembro del PSdeG.

El Parlamento retoma su actividad el martes, con reunión de la Mesa y junta de portavoces para fijar para la segunda semana del mes el primer pleno postverano, además de que se celebrará una comisión de pesca y marisqueo.

La política gallega se despereza para entrar en un curso político clave, pues la legislatura finaliza el próximo mes de julio. Aunque Rueda ha descartado un adelanto electoral antes de fin de año, no se descarta que coincidan con las europeas del 9 de junio o incluso antes.

El PP está en forma en Galicia tras ganar tres diputados el 23-J, pero está por ver el efecto de la probable investidura fallida de Feijóo. Además, debe nombrar portavoz parlamentario tras la salida de Pedro Puy hacia Madrid. Paula Prado, secretaria xeral, es la favorita, aunque su acumulación de tareas apunta como opción a Alberto Pazos.

Mientras, el BNG afronta el curso electoral en su mejor momento y con el liderazgo consolidado de Ana Pontón, aunque sus expectativas el 23-J no se cumplieron y repitió su único representante en el Congreso, lejos de los cinco que quería alcanzar.

El PSdeG, por su parte, se encuentra sin líder claro para las elecciones después de que Ferraz suspendiese las primarias previstas el día 16 para que el socialismo se centrase en la investidura de Pedro Sánchez. De lograr de nuevo la Presidencia del Gobierno, no es descartable que este propicie una candidatura de consenso con su bendición para que el candidato a la Xunta sea José Ramón Gómez Besteiro, lo que pondría sobre la mesa la opción de que no se celebrasen primarias.