“Sustituí la aspersión por el goteo porque cada vez hay menos agua”

Amador Saborido lleva más de la mitad de sus 41 años de vida dedicado a la agricultura en Xinzo de Limia y cada vez percibe que el agua es más escasa, que los pozos ya no tienen el mismo caudal que antes. No ha dudado en aplicar cambios en sus terrenos, donde cultiva patatas, soja o girasoles, para mejorar la eficiencia de su sistema de riego.

Mejorar el consumo de agua no solo supone una mejora económica para una explotación, sino también para los acuíferos y pozos. ¿Qué ha cambiado para adaptarse a las sequías cada vez más habituales?

Intento usar siempre la menor cantidad de agua posible porque cada vez hay menos y desde hace tres años he optado por usar riego por goteo en algunas fincas en lugar de sistemas de aspersión. Son todo ventajas y es el futuro.

¿Cuánto tuvo que invertir?

Usamos un sistema de goteo que se cambia después de un año de uso. Cuesta unos 300 euros por hectárea y yo tengo 4,5 de girasoles donde lo usé. Es muy eficaz y ahorras un 50% del agua, aunque dinero no ahorras en eso porque no la pagamos, la tomamos de pozos, pero sí en el gasoil que usa la bomba para regar. Con el goteo, además, no se moja la flor de la patata y salen menos hongos. Me ahorro dos fungicidas al año, así que ya sale a cuenta.

¿Se están normalizando estos cambios de formas de regar entre los agricultores de su zona?

La gente es muy reacia. Quieren ver los resultados pronto, pero funciona. Las patatas, por ejemplo, no se resienten tanto con el riego por goteo como con la aspersión, salen más uniformes, más iguales, de más calidad. Y luego económicamente, ahorras. Esos 1.000 euros de instalación de los que hablaba antes, los ahorro en el gasoil de la bomba para la aspersión y la supresión de los tratamientos fungicidas, que cuestan unos 120 euros por hectárea.