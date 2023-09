El Gobierno gallego y las Diputaciones provinciales abordarán hoy la situación en los parques comarcales de bomberos en un encuentro conjunto, con el objetivo de avanzar en la firma de un convenio colectivo ante el paro de los trabajadores, cuyos representantes no estarán presentes en la reunión de hoy.

Será, según señalan fuentes de la Administración autonómica, en un encuentro telemático que tendrá como objetivo “retomar las conversaciones de agosto después de la firma del protocolo”. Este es el acuerdo colaboración suscrito por el vicepresidente primero y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, con los representantes de las entidades provinciales. En concreto, asistieron los presidentes de las diputaciones de Ourense, Luis Menor, y el de Pontevedra, Luis López, y los diputados José Ramón Rioboo y Pilar García en representación de las de A Coruña y Lugo, respectivamente.

El acuerdo, firmado en agosto, fijó la voluntad de colaborar entre las administraciones de cara a la firma de un convenio colectivo en cada uno de los consorcios.

El encuentro de hoy se producirá en el marco de la huelga que mantienen los bomberos de estos parques en demanda de la homogeneización de las condiciones laborales.

En un comunicado, el comité de huelga ha informado que también hoy, en el Consello Galego de Relacións Laborais, a petición de los trabajadores, hay convocada una reunión “con la intención de acercar posturas”. No obstante, han precisado que las administraciones aún no confirmaron asistencia, y que no se llevará a cabo ante la existencia de la otra cita.

Sin la parte social

El encuentro telemático entre la Xunta y las Diputaciones se desarrollará, por lo tanto, sin la presencia de los representantes de los trabajadores representados por el comité de huelga, que está compuesto por representantes de los sindicatos CIG, UGT, CCOO, Sibgal, USO y CSIF.

Los sindicatos apuntan que tuvieron constancia de esta situación a través de una llamada telefónica realizada en el mediodía de ayer en la que las administraciones han propuesto trasladar a la próxima semana la reunión con la parte social, aunque, dicen, todavía no han señalado una fecha concreta para la realización de este encuentro. También denunciaron el cierre durante tres horas durante el pasado sábado del parque de Arteixo, ante la falta de personal, algo que califican de “juego sucio” de las Administraciones.