Septiembre trae consigo la reanudación de la actividad en los juzgados gallegos. Tras un mes inhábil para todas las actuaciones jurídicas, vuelven a rodar con las primeras comparecencias y la llegada de los nuevos procedimientos. Supone el inicio de un nuevo curso con parte de las miradas puestas en la formación del próximo Gobierno de España. En las mesas de las oficinas también se acumulan los papeles, uno de los efectos secundarios de las huelgas de letrados sucedidas en los últimos meses.

“Con preocupación”. Así ve la situación de inicio del año jurídico Augusto Pérez-Cepeda, decano del Colegio de Abogados de A Coruña. “Hay retrasos en todos los juzgados de Galicia. ¿Cuánto se va a tardar en superarlos? No se sabe. Ahora hay que atender todo lo que entra por la puerta, más lo que se ha ido acumulando en este tiempo”, explica.

El “atasco” judicial cerró el pasado 2022 alcanzando su máximo histórico, con más de 167.000 casos sin resolver, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La situación empeorará al término de 2023, cuando se cuantifiquen los efectos de las huelgas convocadas este año y que, solo en el primer trimestre, provocaron que el número de asuntos pendientes repuntase en Galicia un 12,9%.

Los datos del CGPJ reflejan que en los tres primeros meses del año se emitieron 8.000 sentencias menos que en el mismo período del año anterior y el número de casos resueltos también cayó notablemente, hasta los 67.778, con una disminución del 26,8%.

“Seguimos en la misma situación que el curso anterior. En las oficinas judiciales falta personal, los puestos están mal retribuidos y las leyes que vienen no auguran un buen futuro para la Justicia”, asegura Jorge Suárez, coordinador del sector de Justicia de CC OO en Galicia, que prevé de nuevo un período “complicado”. Y es que, indica, al trabajo acumulado en los paros se suman los hechos ocurridos en verano que inician ahora sus trámites. “Las huelgas sucesivas provocaron una acumulación de trabajo que no tuvo ningún tipo de respuesta con un plan de refuerzo, que no debería ser puntual, sino continuado, para que se cumplan todas las carencias que hay de personal”, afirma.

El secretario nacional de Xustiza de la CIG, Óscar Freixedo, detalla que “todo apunta que va a ser un curso más bien convulso, seguiremos en la tónica, por lo menos, en la que finalizamos el año judicial antes de las vacaciones de agosto”. “Las nuevas sedes judiciales que se abren no cumplen tampoco con las expectativas en cuanto al volumen de trabajo”, añade, para reclamar más personal para poder atender todas las peticiones que se llevan a cabo en la comunidad.

“Por lo que dicen los juzgados están entrando muchos procedimientos, pero nuestro principio de curso siempre es complejo”, apunta el presidente del Consello Galego de Procuradores, José Antonio Fandiño. Con todo, ve “difícil cuantificar el volumen de trabajo”, ya que las notificaciones “al ser telemáticas tienen unos topes diarios”. “Es un proceso largo el de ponerse al día y ver cómo empieza el nuevo año”, asevera.

Septiembre se inicia en el sistema judicial gallego con una triple incertidumbre que afecta al conjunto del Estado, efecto de la situación del Gobierno central. De la conformación de un nuevo Ejecutivo depende, en primer lugar, la ejecución del acuerdo ya alcanzado con los secretarios judiciales. Por otro lado, está pendiente el inicio de la negociación con los funcionarios del cuerpo general de la Administración de Justicia, así como la asunción del pacto también refrendado con los representantes de la Magistratura y la Fiscalía.

Tras esta paralización temporal se encuentra la convocatoria de elecciones, que impidió materializar ya el acuerdo con los secretarios judiciales por un incremento mensual que va de los 430 a los 450 euros brutos. El acuerdo fue firmado en marzo, pero para ejecutarse debe llegar al Consejo de Ministros y refrendarlo el BOE. “Tenemos conocimiento de que, aunque con los letrados de la Administración de Justicia se ha llegado a un acuerdo, con los cambios de Gobierno puede haber dificultades. Estamos preocupados y a la expectativa de lo que pueda pasar”, destaca el decano del Colegio de Abogados de A Coruña. En este sentido, desde CC OO apuntan que, al desconocerse cuando se podrá poner fin a estas incertidumbres, “va a haber problemas que van a afectar tanto a los trabajadores como a la ciudadanía en general”. Además, Fandiño subraya que “hay amenazas de más huelgas”.