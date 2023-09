Un salón lleno con algo más de cien personas (e incluso sillas en los pasillos) resume la expectación vivida en Santiago durante la conferencia del premiado teólogo Andrés Torres Queiruga tras once años vetado por la Iglesia. Entre otras disonancias pasadas, la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española difundió en 2012 una “notificación” en la que censuraba las ideas —por distorsionar varios elementos de la fe— de quien ayer reflexionó con verso sereno invitado por el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, para abrir las XXII Jornadas de Teología, cuyo lema es Trabajando juntos por un mundo mejor: Ciencia y Fe a debate.

El sacerdote y filósofo de Aguiño (Ribeira, 1940) habló en el Instituto Teológico de Santiago (ITC). Allí, Torres Queiruga compartió mesa con monseñor Prieto (que no paró de tomar notas y subrayar) y Gonzalo Rodríguez César (docente del ITC), dando una charla titulada Repensar la relación entre teología y ciencia en la actualidad. Reaparecía así en un acto público acompañado por el arzobispo compostelano.

En su intervención desgranó aspectos de su visión teológica: “Deus fai todo o posible para cambiar o mundo pero a través da nosa liberdade”, dijo el profesor emérito del ITC, y docente de la USC, en un discurso donde apeló a la parábola del buen samaritano.

“Cada vez que nós obramos ben cambiando a inercia do mundo facemos un milagre na nosa loita contra o mal, pero a nosa realidade e a nosa capacidade de cambiar o mundo é finita... Xesús pasou a súa vida facendo milagres na medida que fixo o ben”, señaló el doctor en Teología por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, licenciado en Filosofía por la de Comillas, doctor por la Universidad de Santiago y autor de obras traducidas al inglés y al alemán.

Tras una sucesión de cálidos saludos al concluir su ponencia, el teólogo de Aguiño atendió a este diario, ahondando en su visión teológica.

“Hai un problema concreto, o da oración de petición, que non se toma en serio e paréceme moi fundamental porque o Deus de Xesús non pode ser un Deus a quen teñamos que estarlle suplicando, e que enriba non nos fai caso case nunca, e pedirlle e recordarlle os males do mundo, convencelo para que sexa bo cando el é o que nos está chamando a nós continuamente a través da conciencia e a través dos demais, invitando a que nos acordemos dos pobres, dos humildes, que iso é o fío de ouro de toda a Biblia, e desde logo do Evanxeo. Xesús estivo axudando e coidando os pobres e a todos os desprezados, que é o que está facendo o Papa actual, por iso ten tanta oposición igual que a tivo Xesús e polo mesmo motivo”.

Preguntado además sobre el papel de las mujeres en la Iglesia católica, atisba cambios. “Tardará aínda un pouco, primeiro se levantará a lei do celibato. Deus nos ve a todos iguais como fillos e fillas, como persoas, non distingue sexos, e polo tanto esa é unha cousa sociolóxica que se comprende pola historia, pero por iso a min non me gusta dicir que nós somos máis maduros que as sociedades de tempos anteriores; si temos outra cultura e temos que adaptarnos a ela. E igual que non hai que buscar razóns para que unha muller sexa médica ou incluso presidenta do Goberno tampouco hai que buscar unha razón para que poida ser sacerdote porque é o normal. O que pasa é que neste momento é unha opción de tipo pastoral porque o papa aínda non pode dar ese paso pero penso que non tardará moito. A Igrexa necesita ese paso”.

En 2005, Torres Queiruga presentó en el Consello da Cultura Galega (CCG) junto a Carme Adán, María Xosé Agra y Manuel Gago O Álbum de Mulleres, una de las primeras iniciativas de la Comisión de Igualdade del CCG y que sirvió de semilla del Álbum de Galicia.

Una actualización

Respecto a la actual estructura de los actos religiosos, Torres Queiruga pide superar “a fondo” ciertos tópicos que perviven desde hace siglos. “A partir da Ilustración e da entrada da Modernidade todo cambiou, as ciencias e a filosofía, pero á teoloxía, como toca temas sagrados e tan serios, cústalle máis moverse e entón temos que ir colaborando entre todos, cada un onde pode, para que realmente a teoloxía responda aos problemas e cos conceptos do noso tempo, que sexa unha teoloxía actual. E hai que repensar os temas non para negalos se non para actualizar a súa comprensión. A fe sigue sendo a mesma pero a maneira de comprendela, a maneira de presentala, ten que ser distinta como é distinto todo. Nós non vestimos como Xesús nin falamos arameo como el, temos que falar o noso idioma, usamos os nosos vestidos pero cremos no mesmo pai e preocupámonos polos mesmos pobres”.

Andrés Torres Queiruga, reconocido con el Premio de la Crítica de Ensayo en 1977 y 1985 o el Trasalba (Otero Pedrayo) en 2003, entre otras distinciones, sumó ayer un reconocimiento especial, visto el brillo de sus ojos después de la ovación que coronó su charla a la vera del arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, quien opinó así para este medio sobre tal intervención: “Como recuerda el papa Francisco es necesario que sepamos escucharnos, y la presencia del profesor Torres Queiruga enriquece lo que estas jornadas pretenden, entablar un diálogo donde unos y otros sepamos escucharnos y enriquecernos. Entre todos, hagamos ese camino, desde nuestra interdisciplinaridad, en el encuentro y en la búsqueda de la verdad”.