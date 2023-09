El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, continúa sin poner fecha para las próximas elecciones autonómicas, aunque avanzó que “en este momento no tocan” y aseguró que una posible repetición electoral a nivel nacional no le “condicionaría” a la hora de convocar comicios —que de haber un adelanto y haciéndolos coincidir, serían en enero—. Así se expresó ayer en una entrevista concedida a la Cadena Ser Galicia, donde insistió en que “en este momento no tocan” las elecciones y “lo que toca es gobernar”. “Cuando casi nadie piensa que es importante (gobernar), para mí lo es”, indicó. “Lo que dije cuando me preguntaron es que no las veía en el horizonte”, señaló, tras lo que defendió “la isla de estabilidad y certeza” que representa Galicia en cuanto a gobernanza. “Y quiero seguir así. A día de hoy no va a haber elecciones”, aseveró.

Preguntado por una convocatoria en el mes de junio, coincidiendo con las vascas, reconoció que sería “la fecha límite”. “Más allá parece complicado”, apostilló, dado que ya en 2020 se retrasaron por la pandemia. En cuanto a una convocatoria junto a unas elecciones generales de tener que repetirse estas tras fracasar las sesiones de investidura, que serían en enero, Rueda indicó que su pretensión es “seguir gobernando y dar estabilidad a los gallegos” y que lo que pase a nivel nacional “no depende de lo que pase en Galicia”. “Si la pregunta es si convocaría elecciones al mismo tiempo, sin poder decir que no categóricamente, le diría que no me condicionaría”, afirmó, matizando también que “otra cosa” es que luego “se den otras circunstancias”. Consideró el presidente del PP gallego que Feijóo “cumple con su obligación como ganador de las elecciones” al intentar ser investido como presidente del gobierno y que posee “fortaleza de sobra” para seguir a cargo del partido en caso de no conseguirlo. También afirmó que desde que Feijóo asumió el liderazgo, ve un partido “más fuerte, unido y con más poder autonómico y territorial”. Afirmaciones para las que se basa en su contacto con los presidentes autonómicos, “que no tienen otro ánimo que fortalecer a Feijóo”. Además, avanzó que si gana Pedro Sánchez, “va a ser una legislatura de todo menos sencilla, y probablemente corta”. A este respecto, preguntado por el papel de la presidenta autonómica madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el líder de la Xunta no cree que esta “marque el camino”. “Cada frase de Ayuso se mira con lupa y se hacen interpretaciones. De verdad que no veo nada, otra cosa es lo que se lee”, zanjó.