“La cultura no es incompatible con la Justicia”. Con esta frase, el juez gallego José Antonio Vázquez Taín, instructor de causas como la del crimen de Asunta o el robo del Códice Calixtino, anunció ayer que recurrirá la sanción impuesta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por falta muy grave: diez días apartado de su función judicial de sus negocios audiovisuales. La decisión del órgano de jueces, tomada este martes por la Comisión Disciplinaria y conocida por el afectado a través de la prensa el jueves —“sin notificación previa” en esta ocasión, como tampoco con la apertura del expediente el pasado mes de junio, según aseguró Taín, en contra de lo manifestado por el CGPJ —alude a las incompatibilidades de la actividad judicial con su participación en una productora audiovisual.

El Poder Judicial, según expuso Taín, considera que si hace su actividad a través de una persona jurídica (su productora), se convierte en actividad mercantil, mientras que si lo hace a través de una persona física (él mismo), es actividad cultural aunque no la venda.

Tras el golpe de “ánimo” y “moral” que asegura haber sufrido al conocer la resolución, que acatará sea la que sea, Taín se propone crear jurisprudencia sobre la creación artística de los jueces, ya que —detalló— el artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial excluye del régimen de incompatibilidad de los jueces o magistrados “la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica y las publicaciones derivadas de aquella”.

Acompañado por su letrada, Beatriz Seijo, durante la rueda de prensa convocada en la sede del Colegio de Procuradores de A Coruña, Taín confirmó que urgirá al Poder Judicial “aclarar” qué se entiende por actividad artística, ya que sus producciones audiovisuales, con el documental objeto de sanción, El camino mozárabe: sangre, sudor y fe, entiende que lo son al igual que sus producciones literarias y por las que no ha sido expedientado. “En sus párrafos, —la ley— no distingue que tenga que ser ejercida por una persona física o jurídica”, alega. “No queda claro en qué términos se puede actuar; de la misma manera que yo escribo libros, me gustaría escribir guiones”, arguyó Taín, quien quiso poner de manifiesto que como titular del Juzgado de Penal número 2 de A Coruña sus casos son resueltos en una media de tres meses, lo que deja claro que sus actividades “en su tiempo libre” no interfieren en su función judicial. Un hecho que, aseguró su letrada, la resolución de la Comisión Disciplinaria del Poder Judicial también reconoce ya que la sanción por falta muy grave es a diez días de suspensión.

De tener que apartarse esos diez días de la actividad en el juzgado en el que está al frente, Taín dijo que lo hará en aquellas fechas en que no haya señalados juicios con el objetivo de no generar atrasos.

“Lo primero para mí es mi vocación por la Justicia. Lo otro son actividades que me gustan y a las que dedico mi tiempo libre, los ratos en los que no entorpece mi actividad judicial”, reiteró el magistrado.

En su comparecencia ante los medios, Taín detalló que hace ocho años sí pidió al Poder Judicial autorización para acudir a los medios de comunicación. “Me respondieron que era absolutamente compatible con la actividad judicial y que no necesitaba siquiera haber pedido permiso, pero lo pedí porque no tenía claro si tenía obligación o no de haberlo pedido”, relató. Entiende que la normativa establece que “cualquier juez puede y es compatible ejercer de forma profesional la producción y creación artística”. “Escribir guiones, dirigir o ser actor; es una actividad artística”, argumentó.

Sin embargo, en este caso, la sanción está relacionada con el hecho de que su documental El camino Mozárabe: sangre, sudor y fe lo produjo a través de una empresa propia y, por tanto, como persona jurídica, no como persona física, como había hecho anteriormente con su producción literaria o sus guiones, cuyos derechos percibió a través de terceras empresas. “Tengo razones para confiar en que estaba dentro de la ley”, añadió. Dijo actuar “con la conciencia y tranquilidad de actuar dentro de la estricta legalidad” y, por tanto, seguirá “escribiendo guiones y publicando obras” para lo que pedirá aclaraciones de cara al futuro.