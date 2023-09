“Todas las partes deben agilizar los procesos de planeamiento”

“Los ciudadanos merecemos un urbanismo capaz de adaptarse a la nueva realidad de la sociedad”. Bajo esta proclama, la responsable de Urbanismo del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), Natalia Alvaredo, apela a las instituciones y partes involucradas en la ordenación del territorio a “agilizar los procesos de planeamiento y procurar que sean documentos vivos y resilientes”. Alvaredo advierte de que al tratarse de iniciativas municipales, en muchos casos están condicionados por la decisión, continuidad o buen entendimiento de la corporación de turno.

A día de hoy quedan más de 150 concellos sin adaptar sus planeamientos urbanísticos a la Louga. ¿Cómo afecta al mapa territorial Galicia?

Durante estos años se han producido profundos cambios en la concepción de la ordenación del territorio. El foco ya no está puesto en el crecimiento ilimitado, sino en la recuperación y regeneración de los núcleos, la conservación de los espacios no aptos para acoger edificaciones ajenas a su naturaleza, la adaptación y mitigación del cambio climático, etc. Estos cambios en pro de un urbanismo más responsable se han ido recogiendo, en mayor o menor medida, en las diferentes leyes del suelo que se han aprobado desde entonces. El hecho de que casi la mitad de los municipios gallegos no tengan un planeamiento municipal adaptado, implica que su desarrollo sigue ligado a un concepto del territorio que no es vigente hoy en día.

¿Cual es el impacto más notorio y a la vez preocupante de esta falta de planes urbanísticos en gran parte de los ayuntamientos gallegos?

El planeamiento urbanístico adaptado a las leyes vigentes es necesario fundamentalmente para dotar de seguridad jurídica en las acciones relativas al territorio. Confiriendo a los agentes que intervienen de mayor capacidad en la toma de decisiones.

Como mínimo se tarda cinco años en la aprobación de un PXOM. ¿A qué atribuye este periodo tan amplio: dejadez por parte de las administraciones, falta de directrices claras y menos farragosas en el proceso, carencia de personal profesionalizado en los ayuntamientos para agilizar los trámites..?

A pesar de los esfuerzos de la Ley del Suelo de Galicia de 2016, que marca como uno de los objetivos fundamentales la simplificación administrativa, crea el Plan Básico Autonómico y los Planes Básicos Municipales y sistematiza el procedimiento, entre otras cuestiones; la redacción y aprobación del planeamiento es un proceso muy complejo en el que intervienen diversos agentes (ciudadanía, entes municipales, organismos sectoriales autonómicos, etc.) en un marco temporal amplio, factores que a menudo provocan la paralización del proceso. Además, al ser de iniciativa municipal, en numerosos casos, estos procesos dependen de la decisión, la continuidad o del buen entendimiento político.

¿Cuál es el nivel de desarrollo de los planes urbanísticos en Galicia en relación con otras comunidades?

Las atribuciones en materia de urbanismo y ordenación del territorio son competencia de las comunidades autónomas que desarrollan sus propias leyes y procedimientos, por lo que la comparación directa no es sencilla. Sin embargo, según la Base de Datos de Planeamiento urbanístico (mayo 2021) del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, del total de municipios de España, aproximadamente un 68% de los ayuntamientos tienen como planeamiento vigente Normas Subsidiarias, Proyectos de delimitación de suelo urbano (o figuras equivalentes en función de la correspondiente legislación urbanística), o incluso no poseen planeamiento general. Podríamos decir, por tanto, que la situación que tenemos en Galicia es común a otros territorios.

¿Qué consecuencias tiene en el día a día del ciudadano este mapa urbanístico de la comunidad?

Los ciudadanos merecemos un urbanismo capaz de adaptarse a la nueva realidad de la sociedad, y poder construir y disfrutar el contexto físico en el que habitamos. Para ello, las instituciones y partes involucradas en la ordenación del territorio deben agilizar los procesos de planeamiento y procurar que sean documentos vivos y resilientes. Desde el COAG estamos trabajando en varias estrategias para promover esta adaptación y brindamos nuestro apoyo a compañeros e instituciones para que así sea.