La publicación de un extracto de un documento que regula el funcionamiento del IES de Ames ha desatado la polémica en redes sociales.

En concreto, el texto expone como "inadecuado" usar vestimenta que suponga "exhibición del propio cuerpo", tales como "shorts o minifaldas excesivamente cortos, torsos descubiertos, camisas abiertas, pantalones excesivamente bajos, escotes exagerados o similares"

Novas reglas do ÍES de Ames , esto é pa flipar : pic.twitter.com/X0vysoRNEc — uxiapaz (@uxiapaz1) 15 de septiembre de 2023

Las reacciones no han dejado de sucederse por parte de antiguos alumnos, mientras la dirección del centro explica que el texto lleva vigente una década y ese apartado no se aplica.

"Lleva 9 años colgado en la web del centro. Todos los años se abre un periodo donde todos los estamentos de la escuela pueden añadir o quitar alegaciones a esos temas, como por ejemplo, ahora, el uso de los móviles o los relojes inteligentes. Todos los años se abrió y ningún año nadie dijo absolutamente nada de eso", explica la directora del instituto, Marisol Louro, en declaraciones a Europa Press.

Según ha detallado la directora del instituto, estas normas de organización y funcionamiento del centro fueron aprobadas por el consejo escolar y son fruto de la ley de convivencia. Así, Louro asegura que "todos los centros lo tienen recogido como una norma general", con cuestiones como que "no puedes ir en bañador para ir después a la piscina". "No quiere decir que a ti te controlen la forma de ir vestido al centro", ha insistido.

En esta línea, Marisol Louro ha remarcado que el problema "no son las faldas y los escotes", sino que el texto "habla de los niños que iban en bañador porque hay piscina detrás".

Vaime caer hate, pero a min paréceme normal.

Non podes ir ao instituto con medio cú ao aire igual que non podes ir ao traballo, hai que saber estar un pouco tamén🤷🏼‍♀️ https://t.co/Ha71oaNUeM — Sara (@CancelaNoBosque) 16 de septiembre de 2023

El debate continúa en las redes

Las redes sociales llevan ya varios días haciendo eco del tema, bien por parte de alumnos que aun están en el instituto, de ex alumnos del centro o de adolescentes de otros colegios en los que ocurre algo similar.

Algunos de ellos defienden que el código de vestimenta es necesario, ya que no se puede ir al colegio o al trabajo de cualquier manera y se debería vestir con cierto decoro.

Otros, cuentan su experiencia personal como ex alumnos del centro escolar de Ames, insistiendo en que la situación "non vai de pezas de roupa se non de tipos de corpos".

Es el caso de Carla (@chuchameles), que cuenta como en muchas ocasiones vió a la "directora increpar en publico a chavalitas por como lles quedaba a roupa que levaban posta, botandolles a bronca, denigrandoas e deixandoas en ridiculo diante de todo o mundo sen ningún tipo de pudor", relata en un hilo de X (antes Twitter).

Continúa explicando que ese tipo de situaciones eran recurrentes, que ya fueron protestadas en su momento y que la solución desde dirección era siempre la misma, "que nos tapemos".

Finalmente, tampoco han faltado aquellos que se han tomado con humor la situación y han empezado a hacer bromas al respeto.