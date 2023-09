Galicia es la comunidad autónoma con la tasa más alta de viviendas vacías sobre su parque residencial. Son más de 506.000 los pisos y casas que están desocupados, casi el 29% del total de inmuebles y cerca de 14 puntos por encima de la media nacional (14,4%). Con un mercado del alquiler cada vez más estrangulado por la falta de nuevas promociones y el temor de los propietarios a colgar el cartel de Se alquila por posibles impagos y las dificultades impuestas por la nueva Ley de Vivienda al desalojo, los pisos sin habitar se han presentado como una solución a corto plazo para aliviar la falta de inmuebles para arrendamiento, en especial en las ciudades y ayuntamientos limítrofes. Sin embargo, desde el sector inmobiliario en Galicia matizan estas cifras. “Más del 90% de esas viviendas no cumplen los requisitos para entrar a vivir, bien porque no se han terminado de construir y están todavía en fase de esqueletos o bien porque no están en condiciones de habitabilidad ni de seguridad”, apunta Juan José Yáñez, secretario general de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco) y de la Federación de Promotores de Edificación y Suelo de Galicia (Feproga). Este balance, deja en unas 50.000 las viviendas desocupadas habitables en la comunidad gallega.

La patronal advierte de que en el concepto de “vivienda vacía” entran todo tipo de pisos, sin tener en cuenta su estado. “Lo que nos importa es que esos inmuebles estén en zonas donde haya demanda”, matiza Yáñez, ya que no es lo mismo que el grueso se concentren en ayuntamientos de la Galicia vaciada, que en localidades donde la falta de vivienda es un problema debido al cada vez más deficitario mercado. Las estadísticas del INE revelan que en la ciudad de A Coruña se superan ya las 20.000 viviendas desocupadas, lo que supone casi un 15% de su parque residencial y la coloca como la cuarta urbe de España con más proporción de inmuebles vacíos entre los municipios con más de 100.000 pisos. La gran pregunta, reitera Yáñez, es cuántos de esos inmuebles están para entrar a vivir. Ese volumen de inmuebles deshabitados en la ciudad de A Coruña equivale a mil edificios con 20 viviendas cada uno. “Esa oferta es tanta como todo [el parque residencial de] Linares Rivas o Juan Flórez”, detalla Yáñez. De todas las comunidades, Galicia es junto con Castilla-La Mancha la que supera la tasa del 20% de viviendas vacías sobre su parque residencial, con un 28,8% un 22,5%, respectivamente. En un informe elaborado por la tasadora Tinsa sobre la evolución de las viviendas desocupadas en España en el periodo 2001-2021, se advierte de que de los 3,8 millones de casas y pisos vacíos en el país, un millón se concentra en 46 municipios, con volúmenes de entre 10.000 y 100.00 unidades por localidad. En concreto, la mitad están ubicadas en 14 provincias, mientras que la otra mitad están “altamente dispersas”. Las mayores cuotas de vivienda vacía sobre el total de inmuebles residenciales se dan en las provincias del interior y el noroeste peninsular. En concreto, en Ourense y Lugo se contabilizan un 43,7% y 37,3% de sus pisos y casas, seguidas de siete provincias del interior con proporciones entre un 25 y 30% en Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón. En el extremo opuesto, las menores porcentajes, entre el 6 y 10%, se concentran en Vizcaya, Madrid, Álava, Guipúzcoa, Barcelona y Valladolid. ¿Por qué no se comercializan estas viviendas vacías? Desde Tinsa advierten de que al tratarse de un bien de propiedad privada, existe la posibilidad de no uso por parte del propietario. “Eso no se ha tratado de atajar en la nueva Ley de Vivienda con un sistema de incentivos fiscales”, cuestionan desde la tasadora, que además apuntan que la ubicación o las características de la vivienda es a menudo la causa de que esté vacía y, en consecuencia, fuera de mercado. El análisis es compartido por los promotores gallegos. Desde Feproga, lamentan las trabas que ha puesto la Ley de Vivienda al mercado el alquiler. “Al dificultar o, más bien, impedir el desalojo, cuando se produce un impago que puede llevar al propietario a tener que esperar años para recuperar su inmueble, ha generado tal temor que muchos ya desisten de poner su vivienda en el circuito de arrendamiento”, explica Yáñez. “Hay muchos pisos que son herencias y que ahora —detalla— los propietarios en vez de alquilar los ponen directamente a la venta por la inseguridad que genera la nueva norma”. Tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda a finales del pasado mes de mayo, sostiene, ha aumentado el “temor” de los propietarios a colgar el cartel de Se alquila. Si antes los estudios aludían a un 13% de los dueños de inmuebles que se mostraban recelosos y con miedo a poner sus pisos y casas en arrendamiento, ahora el porcentaje se ha duplicado, hasta alcanzar el 27%.