El ex director general de Minas de la Xunta Ángel Bernardo Tahoces compareció ante el juzgado de instrucción número 3 de Santiago en calidad de investigado por un supuesto de delito de falsedad en documento público en relación con la explotación de San Finx, en Lousame. Ni a su llegada ni a su salida hizo declaraciones. E

Tahoces solo ha respondido a las preguntas de su abogado y se ha acogido a su derecho a no declarar ante la parte denunciante y la jueza, según informó el letrado Francisco Iglesias, que representa a la cofradía de Noia en el caso. La comparecencia de Tahoces y otros dos cargos ante la jueza, apuntó Iglesias, ha sido corta, puesto que, aunque estaban citados al mediodía y el ex director xeral, en concreto, entró en los juzgados sobre las 11.30 horas, la declaración empezó con retraso debido a que la titular del juzgado atendía otros casos.

Ahora, espera que el siguiente paso sea que continúe la investigación o incluso se dicte apertura de juicio oral, puesto que el pósito entiende que “esta gente faltó a la verdad durante los 10-13 años que duró la tramitación”.

Por su parte, Tahoces ha respondido, a las cuestiones de su abogado, que según Iglesias era de la Xunta, que “en absoluto” falseó informes “ni faltó a la verdad”. No entró, según el abogado de los denunciantes, en “una cuestión fundamental que es la esencia” en este caso como es “la negativa a requerir a la minera el estudio de impacto ambiental”. Según este letrado, el ex alto cargo fue quien “dijo en 2009 que no era necesario”.

D acuerdo con lo que traslada, se ha limitado a contestar sobre la titularidad de las balsas o presas, “y dicen los tres que había indicios de que no formaban parte del aprovechamiento minero, que parece que hubo un aprovechamiento hirdráulico “en la zona”.