Abogados del turno de oficio reclaman cotizar por su trabajo: “La justicia nos pisotea”

Los abogados del turno de oficio gallegos tomaron ayer, vestidos con sus togas negras, las inmediaciones de los juzgados gallegos. Lo hicieron dos meses y medio después de la concentración que protagonizaron a mediados del pasado mes de julio para reclamar mejoras salariales. En esta ocasión, las reivindicaciones se centraron en las cotizaciones, a las que quieren acogerse como cualquier otro trabajador. También reclamaron que los letrados que están acogidos a la mutualidad profesional puedan cotizar en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) sin perder lo que hayan cotizado con anterioridad.

“Si hay alguien pisoteado en la justicia somos nosotros. Somos gente que presta un servicio público, garantizamos que exista una igualdad”, asevera Julio Benito, que ejerce su labor en la capital gallega. Él es uno de los cien abogados y procuradores que se movilizaron en Santiago. “Queremos que se nos retribuya de manera digna. Lo que ocurre actualmente con nosotros es irrisorio. Es absurdo, injusto e inmoral”, apunta Benito.

Según el informe realizado por el Observatorio de la Justicia Gratuita, en el año 2022 cerca de 3.000 profesionales de esta categoría ejercían sus labores en la comunidad gallega, lo que representa un 43% de los letrados ejercientes según el censo del año pasado. Un ejercicio fundamental si se tiene en cuenta que, durante este período, se realizaron más de 48.400 solicitudes de asistencia jurídica de este tipo, siendo finalmente confirmadas 33.316.

Benito explica que entre sus reivindicaciones está que se abonen todas las actuaciones que realicen los letrados, sin excepción alguna y sin que su pago esté condicionado a la estimación o no de los asuntos judiciales encomendados. En este sentido recuerda que el trabajo de los abogados de turno de oficio no se limita a la defensa de sus clientes en un juicio, sino que también llevan a cabo, entre otras labores, la presentación de denuncias, la redacción de escritos procesales o la interposición de recursos. “La mitad de las actuaciones que realizamos no se pagan”, asegura Benito.

“Otro tema es que nos hemos quedado sin pensión. Después de haber trabajado 40 años, nos quedarán 200 o 300 euros al mes cuando nos jubilemos”, cuenta el letrado. Estas están muy por debajo de las pensiones no contributivas. Así, explica que por un juicio normal cobran unos 300 euros, “a los que por encima hay que restarle el 14%”.